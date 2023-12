Le récap' des temps forts de l'actualité lyonnaise cette semaine

Retour sur une semaine chargée en actualités à Lyon, marquée par la dernière édition de la Fête des Lumières.

Fête des Lumières, JO d'hiver 2030, reprise des Portes du Sud, 10 millions d'euros pour la crise du logement, manifestation devant le site d'Arkema,... Retour sur les moments qui ont marqué l'actualité à Lyon, cette semaine du 4 octobre au 10 décembre.

Des millions de visiteurs pour la Fête des Lumières 2023

La Fête des lumières 2023 a été lancée jeudi 7 décembre. Au total, entre 1,8 et 2 millions de personnes étaient attendues à Lyon durant ce long week-end. Les hôtels de la métropole ont affiché un taux de remplissage de près de 80% sur la période. "Un chiffre équivalent à ce qu'on avait les années précédentes, se réjouit l'Office du tourisme de Lyon. Ce qui change cette année, c'est la durée moyenne de séjour, un peu plus longue, ce qui est plutôt un bon signe pour tout l'écosystème lyonnais."

À cette occasion, la ville de Lyon a tenu à rendre hommage à Gérard Collomb, décédé il y a deux semaines.

Des bras, des pieds, des têtes et des corps entièrement roses sortent de terre et se distinguent dans la pénombre du parc de la Tête d’Or. La Rose Family de Philippe Katerine en jette. (Photo : Hadrien Jame)

Le probable retour des JO d'hiver fracture les Alpes françaises

Les Jeux olympiques d’hiver durables promis pour 2030 par les responsables politiques ne convainquent pas dans les Alpes françaises. "Quand on annonce des jeux durables et sobres en 2030, c’est aller au-delà du greenwashing", peste Valérie Paumier, fondatrice de l’association Résilience Montagne, l’une des figures médiatiques de l'opposition aux Jeux olympiques d’hiver dans les Alpes françaises. Plus que l’amertume, c’est une vive inquiétude qui gagne certains élus locaux confrontés au flou qui serait entretenu par l’exécutif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Claudie Ternoy-Léger, élue EELV au sein du conseil régional et de la commission montagne, assure avoir demandé, en vain, le dossier de cette candidature.

Fabrice Pannekoucke, vice-président de la région en charge de la candidature aux JO d'hiver de 2030, était notre invité dans 6 minutes chrono.

Le skieur français Franck Piccard lors des Jeux d'Albertville en 1992. (Photo de DON EMMERT / AFP)

L'hôpital des Portes du Sud de Vénissieux a trouvé son repreneur

Placés en redressement judiciaire en juin dernier, le groupe hospitalier Les Portes du Sud et son Ehpad le Solidage ont trouvé un repreneur. Par une décision du 5 décembre, le tribunal judiciaire s'est prononcé en faveur du projet de reprise porté par CDRun et Pauchet Santé. Le premier est spécialisé dans le soutien aux entreprises, alors que le second est un groupe d'hôpitaux privés indépendants. Les repreneurs s'engagent notamment à préserver "l'intégralité des activités sanitaires de médecine, de chirurgie, de maternité et d’urgence, et médicosociales actuellement déployées". Afin de préserver ces activités, mais aussi de consolider l'offre de soin, ils travaillent aux côtés des chirurgiens spécialistes de l'hôpital, écrivent les repreneurs dans un communiqué commun. La reprise sera effective au 1er janvier 2024.

Clinique des Portes du Sud, Vénissieux. Crédits : Meryem CK/Google/DR

Crise du logement : la Métropole de Lyon débloque 10 millions d'euros

-31 % de construction de logements au premier trimestre 2023, -48 % de ventes en 2023, la métropole de Lyon, comme l'ensemble des métropoles françaises est touchée par une importante crise du logement. L'exécutif écologiste va débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros dans le cadre d'un plan d'urgence pour le logement et l'immobilier, destiné aux programmes dont la commercialisation a démarré mais avec pas ou peu de ventes réalisées.

L'objectif du plan d'urgence est ainsi "de mobiliser les moyens d'action de la Métropole en soutien d'une production supplémentaire de logements abordables, tout en profitant de l'effet levier de son intervention au service de la sortie des logements libres", explique l'exécutif dans un projet de délibération qui sera débattu en conseil métropolitain. Concrètement, l'objectif est de permettre aux bailleurs sociaux de se porter acquéreur de logements en accession libre dans des opérations aujourd'hui à l'arrêt. Selon la Métropole, environ 2 000 à 3 000 logements seraient menacés, chantier à l'arrêt ou jamais démarré, faute d'acheteurs.

Le Conseil de la métropole Grand Lyon© Tim Douet

Des militants écologistes ont manifesté devant Arkema à Pierre-Bénite

Pour dénoncer le scandale des perfluorés, une trentaine de militants écologistes ont manifesté lundi matin devant l'usine Arkema de Pierre-Bénite, comme le rapporte nos confrères du Progrès. Plusieurs collectifs écologistes étaient représentés comme Greenpeace, Extinction Rébellion ou encore Attac pour "dénoncer la responsabilité de l'entreprise dans la pollution de la vallée" expliquent-ils dans un communiqué.

Une trentaine de militants ont tenté de bloquer l'une des entrées du site de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, pour demander une dépollution des sols et alerter la population sur ce "problème de santé publique majeur" que représentent les PFAS.