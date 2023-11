Fête des lumières à Lyon : une "halle à manger" installée place Bellecour

Trois espaces de restauration seront proposés à Lyon pour la Fête des lumières 2023.

Comme en 2022, la Ville de Lyon a cette année prévu une offre de restauration à l'occasion de la Fête des lumières avec une halle à manger située sur la place Bellecour. La municipalité promet 90 % de produits locaux et 50 % en bio avec des offres végétariennes et sans gluten.

Un stand place Gabriel-Péri

Sept offres seront proposées aux visiteurs parmi lesquelles : les Toqués du fromage avec ses sandwichs raclette ; Madamann et ses crêpes et galettes salées et sucrées sans gluten ; les Bons plans de Tonton et ses hot-dog et hot-dog végétariens ; Les Sœurettes et leurs wraps bio salés et sucrés ; la Petite Syrienne et ses falafels et gâteaux pistache sans gluten et végétariens ; le Lys de Réjane et son rougail ; Stream'Food et ses burgers et poutines.

Une caravane proposant du vin chaud et un bar à jus de fruits artisanaux seront également de la partie. Un lieu de restauration avec une cinquantaine de places assises sera disponible au parc Blandan, site dédié aux enfants. Au menu, frites et nuggets maison ou churros et hot-dog.

Enfin, à l'initiative des commerçants de la Guillotière, une proposition raclette bowl et vin chaud attendra les visiteurs sur la place Gabriel-Péri.