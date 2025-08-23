Actualité
Saisie cannabis gendarmerie de l’Arbresle. Gendarmerie du Rhône

Rhône : il est contrôlé par la gendarmerie, une serre de culture de cannabis découverte chez lui

  • par Clémence Margall

    • Après avoir contrôlé un homme déjà connu des services de police, la gendarmerie de l’Arbresle a découvert une serre de culture de cannabis chez le suspect.

    Alors qu’elle patrouillait, la gendarmerie de l’Arbresle aperçoit un homme tentant de se dissimuler. Elle procède alors à son contrôle et découvre sur l'individu un bocal contenant de l’herbe "sentant fortement le cannabis" ainsi qu’un couteau à cran d'arrêt. La gendarmerie du Rhône précise également que l'homme était déjà connu des services de police. Une perquisition est alors effectuée au domicile du suspect.

    Sur place, les forces de l’ordre ont découvert une serre de culture, une lampe, une machine d'effeuillage artisanale, des sacs de conditionnement, des branches de cannabis sur une étagère en train de sécher, de l'herbe de cannabis dans des bocaux et dans une grosse boîte en plastique, cinq couteaux et un katana. Lors de sa garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il a été présenté au magistrat pour être jugé lors d'une comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC).

