Lyon : les premiers visuels de la Fête des lumières 2023

La programmation de la Fête des lumières 2023 a été présentée ce mardi à Lyon. Lyon Capitale vous fait découvrir les visuels des principales œuvres présentées.

La Ville de Lyon a présenté ce mardi la programmation de la Fête des Lumières 2023. Au total, 32 œuvres seront réparties sur 29 sites situés dans sept arrondissements de Lyon. Lyon Capitale vous fait découvrir les visuels des principales illuminations.

"Evanescent" sur la place Bellecour

A deux pas des espaces restaurations reconduits pour cette nouvelles édition, l'œuvre "Evanescent" vous propose de "déambuler au milieu de bulles colorées géantes". Dans une esthétique spatiale, ces bulles aux airs de voie lactée sont symbole "tout à la fois de fragilité, de beauté et d'impermanence". L'œuvre a germé dans la tête de ses créateurs au moment de l'épidémie de Covid-19.

L'œuvre "Evanescent" sur la place Bellecour. (@Fête des Lumières 2023)

"La Fontaine enchantée" au parc de la Tête d'Or

La roseraie du parc de la Tête d'Or sera illuminée par des plantes bioluminescentes. Un brin japonisante, l'œuvre a été inspirée "par la puissance du poumon vert lyonnais". Elle est réalisée grâce à un sérum fluorescent, biodégradable et nutritif qui permet aux plantes de révéler "les nervures et les magnifiques découpes de leurs feuillages".

L'œuvre "La Fontaine enchantée" au parc de la Tête d'Or. (@Fête des Lumières 2023)

"L'écrin des Jacobins" sur la place éponyme

"Tel un bijou précieux, [la fontaine des Jacobins] méritait bien un écrin." Pensée comme un cadran solaire de faisceaux lumineux faisant disparaître puis réapparaître la fontaine réalisée en 1885 par Gaspard André, l'œuvre s'admire à 360°. Une nuage de fumée complète le tableau pour sublimer le "jeu de cache-cache", promis par les artistes.

L'œuvre 'L'Ecrin des Jacobins". (@Fête des lumières 2023)

"Kernel" sur la cathédrale Saint-Jean

Théâtre d'œuvres à l'effet "wow" assuré, la cathédrale Saint-Jean accueillera cette année une proposition singulière. "Bousculer, recombiner, déconstruire pour reconstruire, un nouveau langage s'écrit ici", décrivent les concepteurs de Kernel, une œuvre à l'esthétique psychédélique qui invoque l'album The Dark Side of the Moon du groupe britannique Pink Floyd.

"Le Soleil de la Duchère" sur la place Abbé Pierre

Cette année, la Fête des lumières s'étend au 9e arrondissement avec une œuvre participative réalisée dans le quartier de la Duchère. Environ 400 habitants ont imaginé des personnages animés pour se rapprocher du soleil. "Les fantômes" sont "des êtres bienveillants qui renferment l'énergie de leurs créateurs et créatrices". L'œuvre est constituée de plusieurs tableaux de la vie quotidienne du quartier avec les "habitants au cœur de la création".

L'œuvre "Le Soleil de la Duchère". (@Fête des Lumières 2023)

"Ceux du fleuve" sur la colline de Fourvière

L'œuvre "Ceux du fleuve" est "une invitation au calme, entre l'eau sinueuse de la Saône et les imposantes architectures de la colline de Fourvière, dans les méandres des rêves". Un récit autour du sommeil et des rêves, faisant écho à l'album de l'Américaine Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

L'œuvre "Ceux du fleuve" sur la colline de Fourvière. (@Fête des lumières 2023)

"Row" au théâtre des Célestins

Pour la première fois, une œuvre baptisée "Row" sera présentée en intérieur, dans la grande salle du théâtre des Célestins. Cette installation est composée de dix écrans holographiques alignés créant "une image tridimensionnelle qui rend visible les variations sonores", expliquent les artistes. L'œuvre sera visible toute la journée dans cette grande salle "au rouge velouté et or flamboyant".