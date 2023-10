Fête des lumières : nouveaux horaires pour l'édition 2023

L'édition 2023 de la Fête des lumières commencera un peu plus tôt en soirée !

Tous les Lyonnais et Lyonnaises l'attendent avec impatience ! La prochaine édition de la Fête des lumières se tiendra du jeudi 7 au dimanche 10 décembre, inclus. Nouveauté cette année : les festivités commenceront une heure plus tôt, dès 19h et se termineront à 23h.

"Cette édition ambitieuse s’inscrit dans une dynamique renouvelée, respectueuse de son environnement (œuvres éco-conçues, mobilités douces, nouvelles technologies d’éclairage…)", lit-on dans un communiqué publié jeudi 5 octobre par la Ville de Lyon. La collectivité précise également qu'une attention particulière sera portée à l’accessibilité des personnes en situation de handicap et qu'elle veillera au développement d’un projet de territoire avec des oeuvres participatives créées avec les habitants.

Opération caritative pour le Centre Léon Bérard

Cette année, le Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer installé dans le 8e arrondissement de Lyon, a été choisi pour être le bénéficiaire de l'opération Lumignons du Coeur. Organisée chaque année en parallèle de la Fête des lumières, l'opération permet aux visiteurs de réaliser un geste de solidarité en achetant des lumignons au prix unitaire de 2 euros.

Les lumignons achetés dans le cadre de l'opération seront installés au Parc de la Tête d'Or. En 2022, 40 000 euros avaient été récoltés et reversés à l'Armée du Salut.