Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • Peu d’évolution par rapport à hier du côté de la qualité de l’air ce dimanche à Lyon, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

    Les Lyonnais respireront une nouvelle fois plutôt bien ce dimanche 24 août. La qualité de l’air reste en effet "moyenne" à Lyon tout au long de la journée.

    L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "Peu d'évolution à prévoir. Le vent annoncé permettra une bonne dispersion. La qualité de l'air devrait ainsi rester qualifiée de "moyenne" à "dégradée" compte tenu des concentrations en ozone."

