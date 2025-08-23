Actualité
manifestation palestine
Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Une nouvelle mobilisation contre la famine à Gaza ce samedi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Le collectif 69 Palestine organise une nouvelle mobilisation ce samedi 23 août, à 15 heures, sur la place de la République pour protester contre la famine à Gaza.

    Alors que l’ONU a décrété l'état de famine dans la bande de Gaza, une première au Moyen-Orient, le collectif 69 Palestine organise une nouvelle mobilisation en soutien au peuple palestinien ce samedi 23 août. Elle se tiendra de 15 heures à 17 heures sur la place de la république, dans le 2e arrondissement de Lyon.

    "Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), la bande de Gaza connaît les pires niveaux de famine depuis octobre 2023, les convois d’aide restant très limités, à haut risque, et souvent pillés avant même d’atteindre leurs destinations prévues", écrit le collectif. Et ajoute : "La France de Macron est complice des génocidaires."

    Les membres du collectif demandent donc "l’ouverture immédiate des points de passage", un cessez-le-feu immédiat, "la reprise sans délai les évacuations de Palestiniens de la bande de Gaza vers la France" ou encore "la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine" et "des sanctions contre l’État d’Israël."

    à lire également
    Au sud de Lyon, une croix gammée et du matériel vandalisé retrouvés dans un collège

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    manifestation palestine
    Une nouvelle mobilisation contre la famine à Gaza ce samedi à Lyon 11:42
    Au sud de Lyon, une croix gammée et du matériel vandalisé retrouvés dans un collège 10:59
    En images : il s'offre un plongeon depuis le sommet de la passerelle du Palais de Justice de Lyon 10:15
    Quais du Rhône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce samedi 09:37
    Hôtel Dieu Lyon
    Météo : un samedi ensoleillé à Lyon et des températures douces avec 24 degrés 09:09
    d'heure en heure
    gendarme
    Alcoolisé et sous stupéfiants, il percute les gendarmes après un refus d'obtempérer au sud de Lyon 22/08/25
    Lyon : la proposition de Pierre Olivier (LR) pour éviter des noyades sur les quais 22/08/25
    OL : pour le premier match de la saison à domicile, un hommage sera rendu à Bernard Lacombe 22/08/25
    Rhône : deux accidents sur l’A6, l’une des victimes héliportée en urgence absolue 22/08/25
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Alcool, vitesse, téléphone au volant... Plus de 20 infractions lors d'un contrôle routier dans le Rhône 22/08/25
    Près de Lyon : un homme armé d'un couteau s'en prend à son fils et son ex-épouse 22/08/25
    Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de noyades en légère baisse cette année 22/08/25
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Il menace "d’égorger" et de "violer" la préfète du Rhône : un homme condamné à un an de prison 22/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut