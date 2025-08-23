Une nouvelle mobilisation contre la famine à Gaza ce samedi à Lyon

Le collectif 69 Palestine organise une nouvelle mobilisation ce samedi 23 août, à 15 heures, sur la place de la République pour protester contre la famine à Gaza.

Alors que l’ONU a décrété l'état de famine dans la bande de Gaza, une première au Moyen-Orient, le collectif 69 Palestine organise une nouvelle mobilisation en soutien au peuple palestinien ce samedi 23 août. Elle se tiendra de 15 heures à 17 heures sur la place de la république, dans le 2e arrondissement de Lyon.

"Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), la bande de Gaza connaît les pires niveaux de famine depuis octobre 2023, les convois d’aide restant très limités, à haut risque, et souvent pillés avant même d’atteindre leurs destinations prévues", écrit le collectif. Et ajoute : "La France de Macron est complice des génocidaires."

Les membres du collectif demandent donc "l’ouverture immédiate des points de passage", un cessez-le-feu immédiat, "la reprise sans délai les évacuations de Palestiniens de la bande de Gaza vers la France" ou encore "la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine" et "des sanctions contre l’État d’Israël."