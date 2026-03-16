A quelques du second tour du 22 mars, Lyon Capitale fait le point sur les circonscriptions et les arrondissements ou tout est déjà joué.

Tout n'est pas perdu pour le camp Aulas. Si l'ancien président de l'OL est devancé au premier tour par le maire sortant Grégory Doucet (36,78% contre 37,36%), ses têtes de listes ont pris l'avantage sur les écologistes aussi bien sur les arrondissements, que sur les circonscriptions qui composent la Métropole.

A commencer par le 5e arrondissement. Maire macroniste de 2014 à 2017, Thomas Rudigoz vient de reprendre son fauteuil au nez et à la barbe de Nadine Georget, édile sortante de l'union de la gauche. Dans le 6e arrondissement, le poulain de Jean-Michel Aulas, Samuel Soulier, petit fils de l'avocat André Soulier, succède au Républicain Pascal Blache. Il s'impose devant Rémy Cadoret (Union de la Gauche), dès le premier tour. A noter que les écologistes n'ont gagné aucun arrondissement dès le premier tour.

A l'échelle de la Métropole de Lyon, le camp Aulas conquiert quatre circonscriptions dès le premier tour. C'est d'abord la tête de liste Grand Coeur lyonnais Véronique Sarselli qui l'a emporté sur la circonscription Ouest, suivi par Gilles Gascon sur la circonscription, Portes des Alpes. Le maire d'Ecully Sébastien Michel domine également le Val de Saône, tout comme Alexandre Vincendet sur le plateau Nord-Caluire.

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La liste des arrondissements et circonscription où il n'y aura pas de second tour dans la Métropole de Lyon :