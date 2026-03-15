(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Porte des Alpes.

12 sièges à pourvoir : Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 71 894

Taux d'absentions : 49, 67 %

Votes blancs ou nuls : 0, 96 % de votes blancs et 0, 68 % de votes nuls