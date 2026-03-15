Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Porte des Alpes.
12 sièges à pourvoir : Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 71 894
Taux d'absentions : 49, 67 %
Votes blancs ou nuls : 0, 96 % de votes blancs et 0, 68 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Faisons mieux pour la Métropole
|Wafia ZAK
|12, 22 %
4 349
|Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des Ecologistes
|Manon DOYELLE
|17, 19 %
6 118
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Michel PIOT
|1, 80 %
642
|Remettre La Métropole En Ordre
|Tiffany JONCOUR
17, 30 %
|6 157
|Grand Coeur Lyonnais
|Gilles GASCON
|18 325
51, 49 %