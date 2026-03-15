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(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour Porte des Alpes, Grand Coeur lyonnais en tête

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Porte des Alpes.

    12 sièges à pourvoir : Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 71 894

    Taux d'absentions : 49, 67 %

    Votes blancs ou nuls : 0, 96 % de votes blancs et 0, 68 % de votes nuls

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Faisons mieux pour la MétropoleWafia ZAK12, 22 %

    4 349
    Avançons Ensemble, l'Union de la Gauche et des EcologistesManon DOYELLE17, 19 %

    6 118
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursMichel PIOT1, 80 %

    642
    Remettre La Métropole En OrdreTiffany JONCOUR
    17, 30 %     		6 157
    Grand Coeur LyonnaisGilles GASCON18 325

    51, 49 %

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