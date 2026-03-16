Municipales 2026 : Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 5e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 5e arrondissement de Lyon sont désormais connus. Le candidat Coeur lyonnais Thomas Rudigoz est élu maire du 5e arrondissement de Lyon avec 50, 38 %.
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 30 843
Taux d'absentions : 35, 27 %
Votes blancs ou nuls : 0, 84 % de votes blancs et 0, 74 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Retrouver Lyon 5
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Jean-Claude VITAU
9, 54 %
1 874
|Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Tristan TEYSIER
|1, 18 %
231
|Faire Mieux pour Lyon 5e – La France insoumise
|Liste de La France insoumise
|Florent OUATIYA
8, 59 %
1 688
|Pour vivre Lyon 5e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Nadine GEORGEL
|30, 31 %
|5 956
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Thomas RUDIGOZ
50, 38 %
9 900