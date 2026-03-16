Alors que Jean-Michel Aulas a été devancé par Grégory Doucet aux élections municipales à Lyon, Véronique Sarselli est de son côté dans une position favorable à la Métropole de Lyon.

Grand Coeur lyonnais est en ballotage favorable pour l'emporter à la Métropole de Lyon, mais rien n'est encore fait. À l'issue du premier tour des élections métropolitaines qui a eu lieu dimanche 15 mars, la liste portée par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas a d'ores et déjà remporté quatre circonscriptions, lui offrant 37 sièges sur les 150 de l'hémicycle.

La liste est par ailleurs en tête dans cinq autres circonscriptions du territoire, tandis que la liste de gauche et des écologistes portée par Bruno Bernard n'est arrivée en tête que dans cinq circonscriptions sur les 14 de l'agglomération. L'écologiste pourrait remporter la mise dans les circonscriptions Portes du Sud et Rhône Amont, mais il faudra réaliser des alliances qui semblent bien délicates à mettre en oeuvre.

Chez Les Républicains et Grand Coeur lyonnais, l'enjeu sera aussi de mobiliser l'électorat du Rassemblement national qui peut constituer une réserve de voix vitale pour l'emporter dans plusieurs circonscriptions, notamment Lyon Nord et Lyon Ouest. Les éléments de langages dénonçant "l'alliance de la honte" entre les écologistes et LFI devraient ainsi rythmer cette semaine d'entre-deux-tours.

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