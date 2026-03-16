Actualité
Véronique Sarselli, au soir du 1er tour des élections municipales et métropolitaines à Lyon. @William Pham

Carte. Grand Coeur lyonnais en ballotage favorable pour l'emporter à la Métropole de Lyon

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Alors que Jean-Michel Aulas a été devancé par Grégory Doucet aux élections municipales à Lyon, Véronique Sarselli est de son côté dans une position favorable à la Métropole de Lyon.

    Grand Coeur lyonnais est en ballotage favorable pour l'emporter à la Métropole de Lyon, mais rien n'est encore fait. À l'issue du premier tour des élections métropolitaines qui a eu lieu dimanche 15 mars, la liste portée par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas a d'ores et déjà remporté quatre circonscriptions, lui offrant 37 sièges sur les 150 de l'hémicycle.

    La liste est par ailleurs en tête dans cinq autres circonscriptions du territoire, tandis que la liste de gauche et des écologistes portée par Bruno Bernard n'est arrivée en tête que dans cinq circonscriptions sur les 14 de l'agglomération. L'écologiste pourrait remporter la mise dans les circonscriptions Portes du Sud et Rhône Amont, mais il faudra réaliser des alliances qui semblent bien délicates à mettre en oeuvre.

    Chez Les Républicains et Grand Coeur lyonnais, l'enjeu sera aussi de mobiliser l'électorat du Rassemblement national qui peut constituer une réserve de voix vitale pour l'emporter dans plusieurs circonscriptions, notamment Lyon Nord et Lyon Ouest. Les éléments de langages dénonçant "l'alliance de la honte" entre les écologistes et LFI devraient ainsi rythmer cette semaine d'entre-deux-tours.

    Lire aussi :

    à lire également
    renault trucks nouveau camion électrique
    Poids lourds : Renault résiste à la chute du marché et met l'accélérateur sur l'électrique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    renault trucks nouveau camion électrique
    Poids lourds : Renault résiste à la chute du marché et met l'accélérateur sur l'électrique 12:29
    police Lyon
    Rhône : il s'enfuit avec une paire de baskets volée aux pieds et écope de 500 euros d'amende 11:55
    Carte. Grand Coeur lyonnais en ballotage favorable pour l'emporter à la Métropole de Lyon 11:54
    hélicoptère secours pompiers
    Près de Lyon : Choc frontal entre deux véhicules, trois blessés graves 11:53
    A7 : cinq blessés après un accident dans le sens Marseille-Lyon 11:51
    d'heure en heure
    Guerre en Iran : un rassemblement se tiendra devant le Consulat Américain de Lyon ce lundi 11:10
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Rhône : quatorze infractions relevées lors d'une opération "anti-délinquance" 11:09
    Élections à Lyon : derrière l'euphorie, les écologistes en mauvaise posture à la Métropole 10:23
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : un automobiliste visiblement ivre refuse d'obtempérer après un accident 10:06
    Saint-Fons : des votes pour le maire sortant invalidés, LFI en tête au premier tour 10:05
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 09:28
    Rosalia
    Rosalia va illuminer Lyon pour le début de sa tournée mondiale 08:58
    Lyon : ce qu’il faut retenir du 1er tour des municipales 2026 08:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut