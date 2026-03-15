Actualité
(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du scrutin dans l'Ouest, Grand Cœur Lyonnais large vainqueur

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Ouest. Véronique Sarselli et Grand Cœur Lyonnais récoltent 8 sièges. La liste de Bruno Bernard 1 seul siège.

    9 sièges à pourvoir

    Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l’Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 60 991

    Taux d'absentions : 39,73 %

    Votes blancs ou nuls : 1,78%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursTristan TEYSSIER
    1,20 %
    433
    Remettre la Métropole en ordreFlorent JULLIAND
    11,34%
    4096
    FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON-LA FRANCE INSOUMISEClaire GRUNENWALD4,68%

    1690
    Spartacus France "Alliance CItoyenne et Souveraine"Annie Armande TORRENT0,61%

    221
    A la reconquête ! de la métropole de LyonOlivier ROCHE
    2,76%
    996
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesHélène DUVIVIER
    18,71%
    6756
    GRAND COEUR LYONNAISVéronique SARSELLI
    60,69%    		21913
    à lire également
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Rhône-Amont, la droite en tête

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Rhône-Amont, la droite en tête 16/03/26
    élection à Lyon urne bulletin vote
    Municipales 2026 : Arlette Baillot élue à Collonges-au-Mont-D'or 16/03/26
    Métropolitaines 2026 : les résultats du scrutin dans l'Ouest, Grand Cœur Lyonnais large vainqueur 16/03/26
    Alexandre Vincendet
    Municipales 2026 : les résultats à Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet réélu avec 72,6% des voix 23:57
    Municipales 2026 : les résultats à Mions pour le premier tour, Paccaud réélu sans surprise 23:57
    d'heure en heure
    Sébastien Michel, maire d'Ecully
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour Ecully, Michel réélu avec 76% des voix 23:55
    Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Chassieu 23:54
    Coeur lyonnais fait grise mine mais Jean-Michel Aulas reste concentré sur "le match retour" 23:48
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour Portes du Sud, la droite et LFI au coude-à-coude 23:47
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour Porte des Alpes, Grand Coeur lyonnais en tête 23:45
    Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lones et coteaux, Grand Cœur Lyonnais en tête 23:40
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Quincieux, Françoise Champavier élue 23:35
    Corinne Cardona
    Municipales 2026 : Corinne Cardona réélue à Poleymieux-au-Mont-d'Or 23:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut