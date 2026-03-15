Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Ouest. Véronique Sarselli et Grand Cœur Lyonnais récoltent 8 sièges. La liste de Bruno Bernard 1 seul siège.
9 sièges à pourvoir
Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l’Étoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 60 991
Taux d'absentions : 39,73 %
Votes blancs ou nuls : 1,78%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Tristan TEYSSIER
1,20 %
433
|Remettre la Métropole en ordre
|Florent JULLIAND
11,34%
4096
|FAIRE MIEUX POUR LA METROPOLE DE LYON-LA FRANCE INSOUMISE
|Claire GRUNENWALD
|4,68%
1690
|Spartacus France "Alliance CItoyenne et Souveraine"
|Annie Armande TORRENT
|0,61%
221
|A la reconquête ! de la métropole de Lyon
|Olivier ROCHE
2,76%
996
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Hélène DUVIVIER
18,71%
6756
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Véronique SARSELLI
60,69%
|21913