Municipales 2026 : Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 6e arrondissement de Lyon.
Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 6e arrondissement de Lyon sont désormais connus. Le candidat Coeur lyonnais Samuel Soulier est élu maire du 6e arrondissement de Lyon avec 51, 50 %.
Les résultats pour la mairie d'arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 34 305
Taux d'absentions : 29, 40 %
Votes blancs ou nuls : 0, 92 % de votes blancs et 0, 92 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Samuel SOULIER
51, 50 %
|12 243
|Retrouver Lyon 6
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Etienne JAOUEN
|7, 11 %
1 691
|Faire Mieux pour Lyon 6e – La France insoumise
|Liste de La France insoumise
|Lise PAILLETTE
|6, 94 %
2 381
|Spartacus – France alliance citoyenne et souveraine
|Liste d'extrême droite
|Yves DUIGOU
|1, 73 %
|594
|Pour vivre Lyon 6e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Rémy CADORET
|28, 88 %
|6 866