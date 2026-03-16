Municipales 2026 : Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 6e arrondissement de Lyon.

Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 6e arrondissement de Lyon sont désormais connus. Le candidat Coeur lyonnais Samuel Soulier est élu maire du 6e arrondissement de Lyon avec 51, 50 %.

Les résultats pour la mairie d'arrondissement

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 34 305

Taux d'absentions : 29, 40 %

Votes blancs ou nuls : 0, 92 % de votes blancs et 0, 92 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix