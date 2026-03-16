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Mairie du 6e arrondissement de Lyon

Municipales 2026 : Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 6e arrondissement de Lyon.

    Les résultats du premier tour des élections municipales dans le 6e arrondissement de Lyon sont désormais connus. Le candidat Coeur lyonnais Samuel Soulier est élu maire du 6e arrondissement de Lyon avec 51, 50 %.

    Les résultats pour la mairie d'arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 34 305
    Taux d'absentions : 29, 40 %
    Votes blancs ou nuls : 0, 92 % de votes blancs et 0, 92 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Cœur lyonnaisListe divers centreSamuel SOULIER
    51, 50 %     		12 243
    Retrouver Lyon 6Liste d'union à l'extrême-droiteEtienne JAOUEN7, 11 %

    1 691
    Faire Mieux pour Lyon 6e – La France insoumiseListe de La France insoumiseLise PAILLETTE6, 94 %

    2 381
    Spartacus – France alliance citoyenne et souveraineListe d'extrême droiteYves DUIGOU1, 73 %
    		594
    Pour vivre Lyon 6e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheRémy CADORET28, 88 %
    		6 866
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