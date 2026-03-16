Elections à Lyon : les dates à retenir de l'entre-deux-tours

Alors que la semaine s'annonce décisive pour les candidats qualifiés pour le second tour, Lyon Capitale vous explique le déroulé de cette dernière étape d'élections.

Les élections métropolitaines et municipales ont rendu un premier verdict ce dimanche 15 mars. A la surprise générale, c'est le maire sortant Grégory Doucet qui s'est imposé devant Jean-Michel Aulas au premier tour. Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) se classe troisième et si elle se maintenait, une triangulaire s'offrirait aux Lyonnais. Voici donc venu le jeu des alliances, elle qui appelait l'élu écologiste à une alliance technique pour battre "JMA".

Du côté des métropolitaines, l'avantage est au Grand Coeur lyonnais de Véronique Sarselli qui a déjà remporté quatre circonscriptions. Le président sortant écologiste Bruno Bernard est pour l'instant sur un siège éjectable et pourrait miser sur une fusion des listes à gauche pour l'emporter. Une possibilité que Florestan Groult n'exclut pas non plus. Dans un communiqué, le chef de file insoumis à la Métropole appelait ce matin à des "fusions techniques antifascistes".

Les dates importantes de l'entre deux tours

Mardi 17 mars : Date limite pour déposer les listes / connaitre les alliances

La date du mardi 17 mars donnera déjà un élément de réponse sur les futures alliances qui vont guider ce second tour. Les candidats ont jusqu'à 18 heures pour déposer leurs listes à la préfecture sous peine de ne pas pouvoir concourir pour le second tour.

Mercredi 18 mars : débat d'entre-deux-tours

C'est un incontournable de la campagne… qui pourrait finalement ne pas avoir lieu : le débat d'entre deux tours. Diffusé sur FranceInfo et France 3 ce mercredi à 18 h 15. Jean-Michel Aulas semble ouvrir à la porte à une défection, au motif qu'un tel exercice "banaliser(ait) les extrêmes". Pour rappel, le candidat Coeur lyonnais a refusé de débattre à de nombreuses reprises. Et pour cause, sa seule apparition aux côtés de ses adversaires aura été un fiasco. C'était sur BFMTV le 24 février dernier. Dans l'hypothèse où l'ancien président de l'OL accepterait le débat, deux visions programmatiques différentes s'opposeraient, offrant aux Lyonnais une vision plus précise des propositions des deux candidats.

Vendredi 20 mars : clap de fin pour la campagne

Ce vendredi 20 sonnera l'ultime gong. Les dés seront jetés pour les candidats aux élections métropolitaines et municipales, qui n'auront plus le droit de faire campagne, et devront pour la dernière fois remettre leur sort entre les mains des citoyens.

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Jusqu'à quelle heure voter dimanche 22 mars?

Les bureaux de vote sont ouverts dès 8 heures ce matin. L'heure de fermeture varie selon les communes. La majorité d'entre elles ferment à 18 heures. Toutefois, les bureaux restent ouverts jusqu'à 19 heures dans les communes de Décines-Charpieu, Feyzin, La Mulatière, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Vaulx-en-Velin et Vénissieux. À Lyon et Villeurbanne, le vote est possible jusqu'à 20 heures.

Comment fonctionne le scrutin ?

Le scrutin se déroule en deux tours, à moins qu'une liste n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. La liste arrivant en tête bénéficie d'une prime majoritaire correspondant à 25 % des sièges du conseil municipal. Les 75 % restants sont distribués à la proportionnelle entre toutes les listes ayant franchi le seuil de 5 %.

À Lyon, les électeurs se voient remettre jusqu'à trois enveloppes :

Enveloppe marron : les électeurs élisent au suffrage universel direct les 73 conseillers du conseil municipal, chargés d'élire le maire de Lyon.

Enveloppe jaune : les électeurs élisent au suffrage universel direct les conseillers d'arrondissement, qui procéderont ensuite à l'élection du maire d'arrondissement.

Enveloppe bleue : les habitants de la métropole sont appelés à élire les 150 conseillers de la Métropole de Lyon, lesquels désigneront ensuite le président de la Métropole. Cette élection constitue une particularité nationale propre à Lyon : la Métropole de Lyon est en effet la seule collectivité intercommunale élue au suffrage universel direct en France.

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