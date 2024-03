Découvrez le palmarès 2024 des meilleurs lycées du Rhône 

Le ministère de l’Éducation nationale a publié ce mercredi les "indicateurs de réussite" des lycées en se basant sur les résultats obtenus au baccalauréat 2023. Découvrez les résultats dans le département du Rhône.

Ce mercredi 20 mars, le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé les "indicateurs de réussite" des lycées de France, en sa basant sur les résultats obtenus au baccalauréat 2023. Pour établir ces résultats, le ministère a pris en compte trois facteurs, le taux de réussite au baccalauréat, le taux d’accès de la seconde au baccalauréat et le taux des mentions obtenues au baccalauréat. Découvrez le palmarès des meilleurs lycées dans le département du Rhône.

Les 10 lycées du Rhône avec le plus de réussite au bac

Dans le Rhône, plus de vingt lycées se sont distingués en obtenant un taux de réussite de 100 % au baccalauréat en 2023. Voici les dix premiers lycées du classement. Le lycée La Mache (8e arr.) arrive en tête du classement, il est suivi du lycée du Parc (6e arr.), le lycée Chevreul Lestonnac (7e arr.), le lycée La Favorite Sainte Thérèse (5e arr.), le lycée Assomption Bellevue à la Mulatière, le lycée Notre Dame de Bellegarde à Neuville-sur-Saône, le lycée Sainte Marie Lyon (5e arr.), le lycée Saint Thomas d’Aquin Veritas à Oullins, le lycée Notre Dame de Bel Air à Tarare, et le lycée Notre Dame à Villefranche-sur-Saône,

Peu de changement dans le classement si l’on se concentre sur les lycées privés. Le lycée Chevreul Lestonnac prend la deuxième place du classement et remplace le lycée du Parc. Les autres lycées remontent également tous d’une place et le lycée Saint Marc (2e arr.) prend la dernière place du classement avec, lui aussi, un taux de réussite de 100 % au baccalauréat.

Du côté des lycées publics, le lycée du Parc rafle la première place du classement avec un taux de réussite de 100 %. Il est suivi par la Cité Scolaire Internationale (7e arr.) avec 99 % de réussite, le lycée Rosa Parks à Neuville-sur-Saône avec 98 % de taux de réussite, le lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône également à 98 %. Le lycée Édouard Herriot (6e arr.) arrive à la cinquième place du classement avec 97 % de taux de réussite au bac, puis le lycée Blaise Pascal à Charbonnières les Bains avec lui aussi 97 %, le lycée François Rabelais à Dardilly avec 96 %, le lycée Germaine Tillion à Saint Bel avec 96 %, le lycée René Cassin à Tarare avec 96 % et enfin le lycée

Les 10 lycées du Rhône ayant obtenu une mention au bac

Le deuxième critère pris en compte par le ministère de l’Éducation nationale est le taux de mentions au baccalauréat. Parmi les lycées publics et privés, l’Institution Les Chartreux (1er arr.) arrive en tête du classement avec 96 % de mentions obtenues, suivi par le lycée Saint Thomas d’Aquin Veritas à Oullins avec 93 %, le lycée les Lazaristes (5e arr.) avec 91 %, le lycée Notre Dame de Bellegarde et le lycée Charles de Foucauld (3e arr.) arrivent à égalité avec 90 %, le lycée Saint Marc (2e arr.) avec 89 %, le lycée Immaculée Conception à Villeurbanne avec 88 %, le lycée du Parc avec 87 %, le lycée Sainte Marie Lyon avec 85 % et enfin le lycée La Mache arrive en dixième position avec 84 % de mentions au baccalauréat, à égalité avec le lycée Notre Dame des Minimes (5e arr.).

Là aussi, peu de changement si l’on regarde du côté des lycées privés puisqu’ils dominent largement le classement. Le lycée Saint Thomas d’Aquin Veritas prend la deuxième place du classement à la place du lycée du Parc, tandis que tous les établissements remontent d’une place.

Du côté des lycées publics, le classement évolue. Le lycée du Parc remporte la première place avec 87 % de mentions obtenues au baccalauréat. En deuxième place, on retrouve la Cité Scolaire Internationale avec 78 %, puis le lycée François Rabelais à Dardilly avec 70 %, le lycée Germaine Tillion à Sain Bel avec 69 %, le lycée Louis Armand et le lycée Edouard Herriot avec 67 %, le lycée Rosa Parks avec 66 %, le lycée René Descartes à Saint Genis Laval avec 64 %, le lycée Antoine de Saint-Exupéry (4e arr.) avec 63 % et enfin le lycée Saint Just (5e arr.) avec 62 %.

Les dix lycées avec le meilleur accès de la seconde au baccalauréat

Dernier critère, celui de l’accès de la seconde au baccalauréat. Peu de changement dans ce dernier classement puisque les lycées privés dominent largement sur les lycées publics. La première place revient au lycée du Parc avec 94 %, suivi du lycée La Mache et du lycée Notre Dame de Bel Air avec 93 %. Les lycées Notre Dame de Bellegarde, Edouard Herriot, François Rabelais et Germaine Tillion arrivent ensuite avec 92 % et sont suivis des lycée Sainte Marie Lyon et les Lazaristes avec 91 %. Enfin, avec 90 % de taux d’accès au baccalauréat, les lycées Assomption Bellevue, Saint Marc, Notre Dame de Mongre à Villefranche sur Saône et Al Kindi arrivent en dixième position.

Pour les lycées privés, le classement ne bouge pas beaucoup. La Mache arrive en tête de classement avec 93 % à égalité de Notre Dame de Bel Air. Ils sont suivis du lycée Notre Dame de Bellegarde avec 92 %, le lycée Sainte Marie Lyon avec 91 %, le lycée Assomption Bellevue et le lycée Saint Marc avec 90 %. Arrivent ensuite les lycée La Favorite Sainte Thérèse et Chevreul Lestonnac avec 89 %, le lycée Immaculée Conception avec 88% et enfin les lycées Saint Thomas d’Aquin, Champagnat à Saint Symphorien sur Moise et Charles de Foucauld avec 87 %.

Côté public, le lycée du Parc arrive en tête avec 94 %, suivi par les lycées Edouard Herriot, Germaine Tillion et Francois Rabelais avec 92 %, les lycées Cité Scolaire Internationale, Rosa Parks et Blaise Pascal avec 89 %. Enfin, avec 87 % de taux d’accès de la seconde au bac, les lycées Rene Descartes, Antoine de Saint-Exupéry et Saint Just ferment le classement.