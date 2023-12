Laurent Wauquiez présente l'uniforme expérimenté dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé ce jeudi les contours de l'expérimentation de l'uniforme dans les lycées du territoire.

Un polo bleu marine et un pull de la même couleur, le tout siglé d'un discret drapeau français et du logo de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L'uniforme version Wauquiez est sobre, sans pantalon ni chaussure. Ce jeudi, le président LR de la Région a présenté les détails de cette expérimentation portée par le ministre de l'Education, Gabriel Attal, et pour laquelle la collectivité s'était portée volontaire.

Lire aussi : Logo Auvergne-Rhône-Alpes, polo, pull... Les contours de l'uniforme au lycée

Pour un coût total de 224 € par an et par élève, le kit sera composé, comme Lyon Capitale l'avait rapporté la semaine dernière, de trois polos et deux pulls. Nouveauté néanmoins, les vêtements porteront également le signe ou blason de leur établissement. La collectivité financera la tenue des élèves pour 1 million d'euros, sans reste à charge pour les parents.

Cinq entreprises participent à la confection de l'uniforme, comme promis, toute basée en Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit de KRAFT Cia, Henitex, Valence-Services, Lignes directes et Maison ma bille. Les noms des cinq lycées concernés par l'expérimentation n'ont pas encore été dévoilés.

Lire aussi : Uniforme, reconnaissance faciale : comment Laurent Wauquiez entend les mettre en place dans les lycées