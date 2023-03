Le classement des meilleurs lycées à Lyon

Le ministère de l'Education nationale a dévoilé ce mercredi 29 mars le classement des meilleurs lycées de France. Lyon Capitale fait le point dans la capitale des Gaules.

Comme chaque année, le ministère de l'Education nationale publie le classement des lycées en France. Taux de réussite, taux de mentions, Lyon Capitale vous dévoile le classement des établissements professionnels et généraux et technologiques à Lyon, mis en perspective avec les Indices de position sociale des lycées. Cet indice est notamment construit à partir des professions des parents, plus il est élevé, plus les élèves d'un établissement sont issus de milieux sociaux favorisés.

Corrélation évidente entre origine sociale et taux de réussite

Comme souvent, les établissements privés (PR) arrivent en tête du classement par taux de réussite. Le lycée des Chartreux dans le 4e arrondissement affiche par exemple un taux de réussite à 100 % et un taux de mentions à 97 %. A noter qu'il est également l'un des lycées de Lyon avec la plus faible mixité sociale, affichant un Indice de position sociale de 145, soit plus de 40 points au dessus de la moyenne.

A l'inverse, le lycée Colbert, dont l'IPS tourne autour des 89, affiche l'un des plus faible taux de réussite, avec 84 % de diplômés.

Même constat du côté des lycées professionnels, les lycées privés arrivent largement en tête. Le lycée Don Bosco affiche à titre d'exemple un IPS de 101,5, l'un des plus important parmi les établissements de la filière professionnelle.

