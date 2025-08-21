Actualité
Municipales 2026 : deux élus quittent Lyon en commun, Perrin-Gilbert siégera sans étiquette

    • Tristan Debray et Alexandre Chevalier ont quitté Lyon en commun, mettant fin de fait à l'existence du groupe politique qui ne compte plus que deux élus.

    Alors que la campagne pour les élections municipale et métropolitaine débutera officiellement le 1er septembre, les élus Tristan Debray et Alexandre Chevalier ont clarifié leur position.

    Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le groupe Lyon en commun, au sein duquel ils ont siégé depuis le début du mandat, indiquent qu'ils se sont retirés de ce dernier afin de siéger en tant que "non-inscrits". Une décision que Natalie Perrin-Gilbert et David Souvestre disent regretter, tout en saluant l'engagement passé de leurs collègues. Intégrés au sein de l'exécutif du maire Grégory Doucet, Tristan Debray et Alexandre Chevalier ne pouvaient raisonnablement plus siéger dans ce qui devient de fait un groupe d'opposition.

    Dans son communiqué, Lyon en commun rappelle en effet que "réunis le 4 août dernier, les élus et élues métropolitains, municipaux et d’arrondissement de Lyon en Commun ont réaffirmé à l’unanimité leur volonté de porter dès le premier tour de l’élection municipale une proposition politique de gauche pour Lyon aux côtés de leur tête de liste, Nathalie Perrin-Gilbert".

    La candidate et David Souvestre siégeront désormais eux-aussi en tant que non-inscrits au sein du conseil municipal puisqu'un groupe doit comporter au moins trois élus.

