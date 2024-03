Cette semaine, la Région Auvergne-Rhône-Alpes lance la phase pilote de sa campagne de sensibilisation sur le papillomavirus dans 15 lycées du territoire en s'appuyant sur un "Bus Prévention Santé."

À l’origine d’environ 3 000 cas de cancer en France chaque année selon l’Institut Pasteur, les infections aux papillomavirus humains (HVP) restent un enjeu de santé publique. Afin de sensibiliser et d’inciter les jeunes à la vaccination, la région Auvergne-Rhône-Alpes lance cette semaine sa première tournée du "Bus Prévention Santé" dans 15 lycées du territoire. Cette campagne de sensibilisation touchera 5 000 jeunes scolarisés en lycées agricoles, professionnels et général, publics et privés.

Une phase pilote jusqu’en juin 2024

Jusqu’en juin 2024, plusieurs ateliers interactifs élaborés par le Centre Léon Bérard Lyon seront ainsi proposés par deux animatrices. Des tablettes numériques et un livret seront également distribués pour "informer les jeunes sur les risques de cancers liés aux HPV et les sensibiliser au rattrapage vaccinal pour une protection efficace", explique la Région dans un communiqué publié ce mardi.

Lire aussi : Papillomavirus : une campagne de vaccination dans les collèges d'Auvergne-Rhône-Alpes

Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans la continuité de la "Prévention sur l’infection aux papillomavirus humains - HPV", inscrite comme "grande cause" du "Plan régional de santé - Protection et Proximité dans tous les territoires" au printemps 2022.

Un premier bilan du "Bus Prévention Santé" sera réalisé à l’été 2024 afin d’adapter cette nouvelle campagne de sensibilisation. Elle se poursuivra ensuite dans les "lycées volontaires" sur les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.