Près de Lyon, il tente d’échapper à la police à trottinette sur le périphérique

  • par Clémence Margall

    • Un jeune homme de 22 ans a fui un contrôle de police à Villeurbanne en s’engageant en sens inverse sur le périphérique Laurent Bonnevay à trottinette.

    En début de soirée, mercredi 20 août, la brigade spécialisée de terrain de Croix-Luizet, à Villeurbanne, a tenté de contrôler un jeune homme de 22 ans. Ce dernier a pris la fuite devant les forces de l’ordre avant de s’engager à trottinette et en sens inverse sur le périphérique Laurent Bonnevay, rapporte Actu Lyon.

    Après plusieurs minutes, le jeune homme a abandonné son engin pour continuer à pied. Déjà connu des services de police, ces derniers ont préféré l’attendre devant chez lui. C’est en rentrant que le suspect a été interpellé. Son logement a également été perquisitionné. 1 500 euros en liquide, 315 grammes de résine de cannabis, 130 grammes d’herbes et un pistolet sans munition ont été saisis. Le jeune homme a finalement été placé en garde à vue.

