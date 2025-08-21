Actualité
Corps retrouvé à Villefranche-sur-Saône : la piste du suicide privilégiée

  • par Loane Carpano

    • Le corps d'un homme avait été retrouvé en pleine rue par des passants à Villefranche-sur-Saône. La piste du suicide est privilégiée mais reste à confirmer.

    Le drame est survenu dans la nuit du 15 au 16 août. Un homme gisant à terre avait été découvert en pleine ville par des passants empruntant la rue Nationale à Villefranche-sur-Saône. Malgré une intervention des pompiers, l'individu de 30 ans n'avait pu être réanimé. Une enquête avait alors été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident.

    Selon les informations du parquet relayées par Le Progrès, il pourrait s'agir d'un suicide. L'homme se serait en effet jeté par la fenêtre du 2e étage. Une autopsie devrait être réalisée pour confirmer cette hypothèse tandis que l'enquête se poursuit.

    Pour rappel, si du sang était bien visible sur la victime, son corps ne présentait aucune trace de blessure par arme blanche.

    Lire aussi : Le corps d’un homme découvert en pleine rue à Villefranche-sur-Saône

    Trottinette électrique
    Près de Lyon, il tente d’échapper à la police à trottinette sur le périphérique

