Circulation très difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La rédaction

    • En cet avant-dernier week-end de vacances scolaires, les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes seront encombrées.

    La circulation sera difficile sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce week-end de retour de vacances, alors que la rentrée scolaire se rapproche. Vendredi 22 août, Bison futé hisse le drapeau rouge dans la région dans le sens des retours, tandis que le drapeau orange est hissé dans l'ensemble de la France.

    Des routes surchargées samedi 23 août

    "Des difficultés très importantes sont attendues au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A7 et accès au Tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie). Elles pourraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en soirée selon les secteurs", indique Bison futé.

    Samedi 23 août, le drapeau orange est hissé dans le sens des départs. "Les principales congestions devraient se concentrer dans le quart Sud-Est, sur les autoroutes A7, A8, A9 et A54 essentiellement", précise Bison futé.

    Dans le sens des retours, le drapeau rouge est hissé sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes comme dans l'ensemble de la France, tandis que le drapeau noir est de sortie dans le sud-est. D'importantes difficultés sont ainsi attendues sur l'autoroute A7.

    Dimanche 24 août, le drapeau orange est hissé dans le sens des retours dans l'ensemble de la France

