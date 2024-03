Le Premier ministre, Gabriel Attal. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le premier ministre sera dans le Rhône ce vendredi 22 mars à la base aérienne de Lyon, au sommet du Mont Verdun.

Gabriel Attal sera dans les Monts d'Or ce vendredi, à quelques kilomètres de Lyon. Le premier ministre visitera la base aérienne de Lyon-Mont Verdun, situé sur la commune de Poleymieux-au-Mont-d'Or.

"Pour sa première visite aux forces armées depuis sa nomination, le Premier ministre Gabriel ATTAL, se rendra dans le Rhône, aux côtés de celles et ceux qui sont engagés pour la protection et la souveraineté de notre espace aérien sur la base aérienne 942 de Lyon- Mont Verdun de l’armée de l’Air et de l’Espace" explique Matignon dans un communiqué de presse.

A lire aussi : Gabriel Attal venu "prendre le pouls de la société" dans le Rhône

Patricia Miralles, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées et chargée des Anciens combattants et de la Mémoire accompagnera le Premier ministre.

Un retour à Paris à bord d'un avion militaire

A l'occasion de cette visite qui débutera à 10h35, Gabriel Attal "échangera avec les aviatrices et les aviateurs impliqués 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la Posture Permanente de Sûreté aérienne." Après une visite du centre national des opérations aériennes (CNOA), le Premier Ministre se verra présenter le dispositif de sûreté aérienne pour les Jeux Olympiques et paralympiques 2024 puis il assistera à une démonstration de la lutte anti-drones.

Pour son retour à Paris, le pensionnaire de Matignon volera à bord d'un avion militaire A330 MRTT de l'armée de l'Air. "Cet appareil polyvalent capable d’assurer des missions de ravitaillement en vol, de transport, d’évacuation sanitaire et de ressortissants effectuera des exercices impliquant les moyens engagés au quotidien pour la police du ciel et dans les opérations aériennes" conclut le communiqué. La visite de Gabriel Attal prendra fin à 13h.

C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que le chef du gouvernement se rend dans le Rhône. En janvier, il avait assister aux vœux du maire d'Orliénas, commune du sud-ouest lyonnais.