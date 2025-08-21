Salon de l'auto à Lyon : la Fondation Marius Berliet y présentera trois voitures

La Fondation Marius Berliet présentera trois véhicules au selon de l’auto de Lyon.

Trois voitures de la fondation Berliet seront présentées au salon de l'auto de Lyon du 24 au 28 septembre.

Comme à chaque édition, le salon de l'automobile de Lyon accueillera cette année du mercredi 24 au dimanche 28 septembre trois voitures de la Fondation Berliet.

La voiture Berliet AI 10 de 1911, construite aux usines de Lyon-Monplaisir jusqu'en 1920, la Torpedo Berliet VI de 1923, construite jusqu'en 1926, et la limousine Berliet VRD 19 de 1933.

Cette dernière a été acquise en 1933 par l'entrepreneur lyonnais Jean-Victor Legros puis découverte dans un garage de la Croix-Rousse par sa petite-fille Sylvie qui l'a offerte à la fondation Berliet en 2017.