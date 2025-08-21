Actualité
La Fondation Marius Berliet présentera trois véhicules au selon de l’auto de Lyon.

Salon de l'auto à Lyon : la Fondation Marius Berliet y présentera trois voitures

  • par Nathan Chaize

    • Trois voitures de la fondation Berliet seront présentées au salon de l'auto de Lyon du 24 au 28 septembre.

    Comme à chaque édition, le salon de l'automobile de Lyon accueillera cette année du mercredi 24 au dimanche 28 septembre trois voitures de la Fondation Berliet.

    La voiture Berliet AI 10 de 1911, construite aux usines de Lyon-Monplaisir jusqu'en 1920, la Torpedo Berliet VI de 1923, construite jusqu'en 1926, et la limousine Berliet VRD 19 de 1933.

    Cette dernière a été acquise en 1933 par l'entrepreneur lyonnais Jean-Victor Legros puis découverte dans un garage de la Croix-Rousse par sa petite-fille Sylvie qui l'a offerte à la fondation Berliet en 2017.

    à lire également
    Trottinette électrique
    Près de Lyon, il tente d’échapper à la police à trottinette sur le périphérique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Trottinette électrique
    Près de Lyon, il tente d’échapper à la police à trottinette sur le périphérique 16:51
    Salon de l'auto à Lyon : la Fondation Marius Berliet y présentera trois voitures 16:16
    Circulation très difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 15:39
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 22 au 24 août 15:00
    Montplaisir
    Avenue des Frères Lumières à Lyon : le nouveau plan de circulation mis en place au 30 août 14:26
    d'heure en heure
    TCL lyon metro
    Lyon : le métro B à l’arrêt pendant presque deux jours la semaine prochaine  13:48
    Week-end du 15 août : à Villefranche, plus de soixante poids-lourds circulaient malgré l'interdiction 13:11
    Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
    ZTL à Lyon : deux nouvelles bornes activées dans les prochains mois, la dernière attendra 2026 12:30
    À Vénissieux, une sexagénaire hospitalisée après un vol à l’arraché 11:58
    Un chien mène la police jusqu'au domicile d'un dealer : 1,7 kg de cannabis saisi à Givors 11:21
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un feu d'appartement fait un mort à Tassin-la-Demi-Lune 10:42
    Ibrahim, jeune supporter de l'OL atteint d'un cancer pédiatrique, est décédé 10:10
    À l’Ouest de Lyon, un bâtiment agricole prend feu, le propriétaire légèrement blessé 09:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut