Week-end du 15 août : à Villefranche, plus de soixante poids-lourds circulaient malgré l'interdiction

Une soixantaine de poids-lourds ont été verbalisés à Villefranche-sur-Saône pour avoir circuler lors du week-end du 15 août.

Lors du week-end prolongé du 15 août, les poids-lourds avaient l'interdiction de circuler sur l'ensemble du réseau routier, or exceptions. Les gendarmes du peloton autoroutier de Villefranche-sur-Saône ont mené des contrôles tout au long du week-end pour veiller à la bonne application de l'interdiction.

Positionnés au péage de Villefranche-Limas sur l'autoroute A6, ils ont verbalisé plus de soixante conducteurs qui n'avaient pas respecté l'interdiction de circulation.