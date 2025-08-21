Actualité
Le magazine bilan de la Métropole de Lyon, "une communication électorale déguisée" accuse Renaissance

  • par Nathan Bigué

    • Le Magazine "(À) vivre", distribué par la Métropole de Lyon pour faire le bilan de sa mandature, est critiqué par la fédération du Rhône du parti Renaissance.

    Vous l'avez probablement reçu dans votre boîte aux lettres. Le magazine bilan "(À) vivre" a été distribué par la Métropole de Lyon à 738 000 exemplaires. Cette opération, qui met en avant l'action des écologistes au cours de leur mandature, a fait tiquer le parti Renaissance.

    Dans un communiqué, la fédération du Rhône estime que la "publication, envoyée à une telle échelle et à un tel moment, s’apparente moins à une information institutionnelle qu’à un lancement de campagne pour le président sortant".

    À dix jours de l'ouverture officielle des comptes de campagne, le parti estime que les écologistes "utilisent systématiquement les moyens des collectivités pour préparer leur campagne". En mai dernier, il s'était déjà opposé à la tenue de réunions "bilan" dans les neuf arrondissements lyonnais, en présence du maire Grégory Doucet.

    "C’est un nouvel exemple d’argent public gaspillé"

    "Ce choix est d’autant plus choquant que la Métropole de Lyon justifie dans le
    même temps des coupes budgétaires, notamment pour des acteurs culturels
    majeurs de notre territoire    ", poursuit Renaissance, prenant comme exemples Les Nuits de Fouvrière, la Biennale de la danse, le festival Lumière et la Fête des lumières.

    La présidente du parti et cheffe de file Renaissance pour les métropolitaines 2026, Sarah Peillon, tance le président de la Métropole, Bruno Bernard : "Aujourd’hui, il engage des dépenses massives dans une communication électorale déguisée. C’est un nouvel exemple d’argent public gaspillé, qui aurait pu être utilisé pour préserver les budgets de nos grands événements aujourd’hui sacrifiés". À noter que le montant de cette opération n'a pas été communiqué par la collectivité.

    Faire défiler vers le haut