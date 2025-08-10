Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Villeurbanne : un homme blessé par balles aux deux jambes

  • par Timothée Thomas-Collignon

    • Un homme d’une vingtaine d’années a été blessé par balles samedi 9 août vers 21 h, allée des Cèdres, dans le quartier des Brosses à Villeurbanne.

    Les secours ont retrouvé l'homme à terre, touché de deux balles, une dans chaque jambe, avant de le transporter à l’hôpital où il a été opéré dans la nuit, rapporte Le Progrès. Les circonstances de cette agression restent inconnues.

    Les faits se sont produits à proximité d’un point de deal déjà connu des forces de l’ordre. Le secteur a récemment été marqué par plusieurs fusillades, dont certaines mortelles, sur fond probable de trafic de drogue. Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs de ces tirs.

    à lire également
    voiture route conduite @Pexels
    Des voitures-radar privées bientôt à Lyon et sur les routes du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : un homme blessé par balles aux deux jambes 12:31
    voiture route conduite @Pexels
    Des voitures-radar privées bientôt à Lyon et sur les routes du Rhône 11:21
    Près de Lyon : un homme meurt dans l'incendie de son appartement 10:15
    Le Rhône et 41 autres départements en vigilance orange canicule ce dimanche 09:44
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    La chaleur recule mais reste bien présente : la météo de ce dimanche 10 août à Lyon 09:35
    d'heure en heure
    Soleil Lyon
    Pollution à l’ozone : le niveau d’alerte maintenu dimanche dans le Rhône 09/08/25
    pompier grève
    Rémy Chabbouh réagit à la peine de 18 mois pour l’agresseur de trois pompiers : "Nous sommes relativement satisfaits" 09/08/25
    pompiers camion faits-divers
    Lyon : un homme condamné à 18 mois de prison pour avoir agressé trois pompiers et deux jeunes femmes 09/08/25
    Retour gagnant pour la Lyonnaise Caroline Garcia à Cincinnati 09/08/25
    Disparition Myrtille
    Mort de Myrtille Stcherbanioff : la piste criminelle définitivement écartée 09/08/25
    Un concert de casseroles pro-palestinien pour dénoncer la famine à Gaza organisé ce samedi à Lyon 09/08/25
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Lyon La Duchère : une voiture emportée par les flammes dans un parking souterrain 09/08/25
    "Se reconnecter à la nature" : dans la métropole de Lyon, des zones de calme expérimentées 09/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut