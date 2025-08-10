Villeurbanne : un homme blessé par balles aux deux jambes

Un homme d’une vingtaine d’années a été blessé par balles samedi 9 août vers 21 h, allée des Cèdres, dans le quartier des Brosses à Villeurbanne.

Les secours ont retrouvé l'homme à terre, touché de deux balles, une dans chaque jambe, avant de le transporter à l’hôpital où il a été opéré dans la nuit, rapporte Le Progrès. Les circonstances de cette agression restent inconnues.

Les faits se sont produits à proximité d’un point de deal déjà connu des forces de l’ordre. Le secteur a récemment été marqué par plusieurs fusillades, dont certaines mortelles, sur fond probable de trafic de drogue. Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs de ces tirs.