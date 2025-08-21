Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 22 au 24 août

Accrobranche, cabaret, cinéma en plein air, ou encore vente de plantes Lyon Capitale à sélectionnée pour vous les activités à ne pas manquer pour le week-end du 22 au 24 août.

"Les envolées d'été" dans le 5e

Ville de Lyon Crédit : Justine Treillet

Premier rendez-vous à noter ce week-end : Les envolées de l'été. Organisé vendredi 22 août, à l'esplanade rue Soeur Janin (5e), l'événement promet d'être convivial et "rythmé de rencontres artistiques". La soirée débutera dès 18h30 avec une intervention de danseurs et d'habitants du quartier. Elle sera suivie d'un spectacle et d'une exposition participative pourvue de musique, d'arts visuels et de théâtre. Pour les gourmands, un espace restauration sera installé sur l'esplanade pour l'occasion. L'accès est libre et gratuit.

Un open air accrobranche à Sainte-Foy-lès-Lyon

Avis aux aventuriers. Pour la seconde année consécutive, l'accrobranche City Aventure situé à Sainte-Foy-lès-Lyon vous propose de participer à une grande soirée mixant open air et accrobranche. Tenu vendredi 22 août dès 18 heures, l'événement prévoit 11 parcours d'accrobranches, un dj-set saxo-chill et sons électro, des planches à partager et de la bonne bière. Pour participer à cette soirée, les grimpeurs devront débourser 20 euros (25 euros sur place). Les moins courageux pourront quant à eux s'octroyer une place sans accès à l'accrobranche au prix de cinq euros.

Un cabaret au parc Francis-Popy

© Marianne Grimont

Dans le cadre du festival "Tout l'monde dehors", quatre artistes vous attendent au parc Francis-Popy (4e) vendredi 22 août pour un cabaret haut en couleur. Tenu à partir de 19h30, le spectacle rythmé de chant, de texte, de danse et d'improvisation, portera sur la figure de l'héroïne dans nos sociétés. Un cabaret engagé, accessible gratuitement à toute personne âgée de plus de dix ans.

Cinéma en plein air au parc du Cloy Layat

photo d'illustration

La saison des cinémas en plein air touche à sa fin. Afin de clôturer cette période comme il se doit, la MJC Montplaisir vous convie à une séance de projection au parc du Clot Layat (8e) vendredi 22 août dès 22h15. A l'affiche : le film Jumanji de Joe Johnston. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir un classique sous les étoiles. L'accès est libre et gratuit.

Des plantes à 1 euros dans le 7e

Et pour ceux qui souhaiteraient redécorer leur logement pour la rentrée, une vente de plantes se tiendra à La Commune (7e) samedi 23 août. Monstera, ficus, succulentes, plus de 100 variétés de plantes seront disponibles à la vente de 13h à 18h au 3 rue Pré Gaudry. Bonus : les prix seront cassés pour l'occasion avec des plantes vendues à partir d'un euro.

