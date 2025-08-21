Actualité
Montplaisir

Avenue des Frères Lumières à Lyon : le nouveau plan de circulation mis en place au 30 août

  • par Nathan Chaize

    • Le nouveau plan de circulation autour de l'avenue des Frères Lumière à Lyon sera mis en place au 30 août.

    C'est officiel, dès le 30 août, le nouveau plan de circulation controversé de l'avenue des Frères Lumières entrera en vigueur. "La première phase d’aménagement de la rue du Premier Film et de l’avenue des Frères Lumière entre la place Ambroise Courtois et la rue Saint-Maurice sera terminée", indiquent les services de la Métropole de Lyon.

    L'avenue des Frères lumière reste en sens unique, mais le flux est coupé au niveau de la rue Saint-Maurice, et renvoyé vers la rue du Premier-Film. Le sens de circulation de la rue Saint-Nestor est inversé de l’Est vers l’Ouest. Une partie de la rue Louis Jouvet entre la rue Santos Dumont et la rue Chapuy est mise en sens unique, de l’Est vers l’Ouest.

    "Des places de stationnement sont conservées sur la section entre la rue Louis Jouvet et la rue Saint-Maurice, les places de livraison sont maintenues et les places PMR seront plus nombreuses sur l’ensemble de l’avenue. Pour rappel, plus de 1000 places sont disponibles à moins de 3 minutes à pied de l’avenue", indique la Métropole de Lyon.

    La seconde phase des travaux de réaménagement entre la rue Saint-Gervais et la rue Saint-Maurice ont quant à eux débutés cet été et doivent s'achever à l'été 2026.

