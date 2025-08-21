Actualité
Lyon : le métro B à l’arrêt pendant presque deux jours la semaine prochaine 

  • par Clémence Margall

    • La ligne de métro B sera à l’arrêt du mardi 26 au mercredi 27 août à 12 heures en raison d’essais pour renforcer le confort des usagers. 

    Une perturbation importante est à prévoir sur le réseau TCL la semaine prochaine. En raison d’essais réalisés pour améliorer le confort des usagers, la ligne de métro B sera en effet à l’arrêt du mardi 26 à 4h30 au mercredi 27 août à 12 heures. 

    Des bus relais mis à disposition  

    TCL indique toutefois que des bus relais seront mis à disposition toutes les 8 à 15 minutes entre les stations Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Ils ne desserviront en revanche pas la station Stade de Gerland - Le LOU, tandis que celui de Gare d'Oullins sera reporté. 

    Mardi 26 août :

    • Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle vers Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 04h52
    • Premier départ de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part-Dieu Vivier Merle : 04h49
    • Dernier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle vers Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 00h23
    • Dernier départ de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part-Dieu Vivier Merle : 00h04

    Mercredi 27 août :

    • Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle vers Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 04h52
    • Premier départ de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part-Dieu Vivier Merle : 04h49
    • Dernier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle vers Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 11h38
    • Dernier départ de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud vers Gare Part-Dieu Vivier Merle : 11h38

