Musée des Confluences, leader régional des musées

Numéro 4 du TOP 5 des sites touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le musée des Confluences a su s’imposer comme un lieu de culture incontournable.

Difficile de ne pas le remarquer avec sa silhouette futuriste, comme un nuage de verre et d’acier posé entre les deux cours d’eau lyonnais. Ouvert en 2014, le musée des Confluences a su s’imposer comme un lieu de culture majeur sur le territoire. Reconnu pour sa scénographie, il a même été nominé en 2016 aux European Museum of the Year Award. Reprenant les collections du musée Guimet, ce site emblématique de la ville est parvenu à attirer 671 600 visiteurs en 2023, en progression de 2,6 % par rapport à l’année précédente. Confluences est ainsi devenu le musée le plus fréquenté de Lyon et de la région. Dans le détail, 60 % du public est originaire d’Auvergne-Rhône-Alpes et deux tiers d’entre eux sont issus de la métropole de Lyon. La part de touristes étrangers s’établit à 13 %, avec de nombreux Italiens, Suisses et Allemands.

© Quentin Lafont / Musée des Confluences