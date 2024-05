Un cortège fourni pour le 1er-Mai à Lyon, une manifestation émaillée de dégradations

6 500 personnes selon la préfecture ont manifesté ce mercredi 1er-Mai à Lyon pour la Fête du travail.

Loin des 17 000 manifestants comptabilisés par la préfecture du Rhône l'an dernier dans un contexte de grogne contre la réforme des retraites, la manifestation du 1er-Mai ce mercredi a toutefois rassemblé 6 500 personnes selon les services de l'Etat et 13 000 selon les syndicats.

Une importante mobilisation portée notamment par la situation à Gaza dont les soutiens ont été nombreux dans le cortège. La tête de liste La France Insoumise aux européennes, Manon Aubry, est passée en début de manifestation avant de rejoindre Paris. Olivier Faure et Grégory Doucet ont également été aperçus dans le cortège.

L'intersyndicale réduite, sans la CFDT et Force ouvrière, a peiné à se faire entendre et avancer, perturbée par un groupe de casseur à l'avant du cortège. Ces derniers ont notamment dégradé une banque peu avant Saxe-Gambetta, menant à six interpellations selon les services de l'Etat. Quelques affrontements entre des casseurs isolés et les forces de l'ordre ont également éclaté. Au total, au moins 17 personnes ont été interpellées, notamment en amont de la manifestation alors qu'ils s'équipaient en prévision d'affrontements selon la préfecture.

Salaires, paix et retraites ont été les principales revendications du cortège. "On n'en peut plus de Macron, et on a peur de ce qui va se passer aux européennes puis à la présidentielle, on doit se faire entendre", lance Eric, habitué des cortèges du 1er-Mai. "Ce gouvernement passe son temps à taper sur les travailleurs précaires sous prétexte d'économies, mais ne va jamais taxer les plus riches. On demande simplement de la justice", abonde Léa, jeune travailleuse.

La CFDT de son côté organisait son propre défilé au départ du parc de la Tête d'Or en début d'après-midi. Force ouvrière a repris de son côté son rendez-vous traditionnel, devant la plaque commémorative de la révolte des Canuts à la Croix-Rousse, à midi.