musée gallo romain
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gall.

Canicule : le département adapte les horaires de ses Maisons du Rhône et de son musée

  • par Loane Carpano

    • A compter de ce 12 août et pour toute la période d'alerte rouge canicule, les horaires des Maisons du Rhône et du musée départemental seront modifiées.

    En raison de l'alerte rouge canicule déployée ce mardi 12 août dans le département du Rhône, la collectivité à décidé de modifier les horaires de ses Maisons du Rhône et de son musée départemental.

    Les horaires du musées réduits

    De ce fait, les dix-neuf Maisons du Rhône accueilleront le public en continu de 8 h à 15 h. La collectivité précise que les usagers ayant pris rendez-vous après 15 h seront tout de même accueillis au sein des Maisons.

    De son côté, le musée et sites gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal fermera à 15 h pendant toute la durée de la vigilance rouge. L'espace intérieur du musée restera quant à lui ouvert aux horaires habituelles.

    Les tarifs du site culturel seront également réduits de six à trois euros afin de permettre au plus grand nombre de profiter d'un lieu de fraîcheur.

    Un météorologue lyonnais s'agace des messages banalisant la canicule

