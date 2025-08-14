Que faire à Lyon ce week-end : les bons plans du 15 au 17 août

Concert, exposition, cinéma, ou encore jeux d'eau, Lyon Capitale à sélectionnée pour vous les activités à ne pas manquer pour ce week-end de l'Assomption.

Assister à un concert de carillons

Plusieurs concerts de Carillons sont programmés cet été.

Ce dimanche, les carillons sonneront pour la cinquième fois de l'été. Dans le cadre du festival Tout l'monde dehors, Gauthier Bernard, Carillonneur belge vous invite à profiter d'un concert de carillons inédit. Pour y assister, rendez-vous dimanche 17 août à 18h dans la Cour haute de l'Hôtel de Ville, ou à 20h au Jardin de la Cure (Vaise). L'accès est libre et gratuit.

Bouger au Festival de Mouvement

Image d'illustration Parkour

Vous rêvez de faire du parkour mais vous n'osez pas vous lancer ? Ca tombe bien. Ce week-end, le festival de mouvement vous propose de participer à des cours variés autour de la pratique du mouvement. Des ateliers de parkour, mais aussi de handstand, de danse ou encore de locomotion vous attendent dans différents lieux de la ville tels que le Parc Blandan (7e) ou le parc de la Tête d'Or. Pour participer, il vous faudra acquérir un pass journée, ou atelier sur le compte Instagram du festival : @festival_de_mouvement.

Contempler "l'Art de la fleur"

L'exposition "l'Art de la fleur" est accessible tout l'été.

Quoi de mieux en cette période estivale que de profiter d'un décor fleuri. Ce week-end et jusqu'au 27 août, la Tomaselli Collection (9e) présente une exposition consacrée à l'art des fleurs depuis le XVIIe siècle. A travers un parcours immersif, "L'art de la fleur" dévoile des dessins et des peintures florales réalisés par des artistes lyonnais issus des Beaux-Arts ou de la soierie lyonnaise. Une bonne occasion de se mettre au frais pendant cette période de canicule. Les tarifs de l'exposition varient entre six et dix euros.

Participer au "Vendredi de l'horreur" de Pathé

Vendredi 15 août, le cinéma Pathé de Vaise vous invite pour une soirée frissonnante. Dans le cadre des "vendredi de l'horreur", le cinéma du 9e arrondissement diffusera en avant-première le film "La nuit des clowns" à 22h. Synopsis : Frendo le Clown, la mascotte locale, cette dernière est célébrée chaque été, lors d’une grande fête en son honneur. Mais la fête va rapidement tourner au cauchemar. De quoi faire trembler les plus courageux. Tarif de la séance 16, 40 euros.

Chanter au Wonderlust

Image d'illustration

Comme chaque vendredi, le bar à cocktail le Wonderlust (2e) invite les lyonnais à participer à une grande soirée karaoké. L'occasion de bien commencer le week-end en chantant à tue-tête vos tubes préférés dès 21h30. Pour être sur d'avoir une place à l'événement, il est conseillé de réserver.

Plonger à Aquapark

Crédit : Aquaparc Bee fun

Enfin, pour ceux qui souhaiterait se rafraîchir en ce week-end de canicule, l'Aquapark "Be fun" de Vaulx-en-Velin reste ouvert tout le week-end. Situé sur la plage de l'Atol au parc Miribel Jonage, ce dernier propose un assortiment de jeux aquatiques pour se rafraîchir. Pyramides, pont de singe, tobogans, trampolines flottants, le "ninja warrior" miniature est accessible de 9 h à 20 h. Les tarifs varient entre 15 et 40 euros, suivant le temps de jeu.

