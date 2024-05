Walibi, la référence près de Lyon

Numéro 5 du TOP 5 des sites touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Walibi souffle sa 45e bougie en 2024.

Au pied du massif de la Chartreuse, Walibi souffle sa 45e bougie en 2024. Un lieu bien connu des Lyonnais qui viennent profiter des 34 attractions et spectacles sur les 25 hectares que compte le site. Dans le détail, à l’exception de la saison estivale où les visiteurs arrivent de toute la France, 80 % des visiteurs proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et un sur deux plus spécifiquement du Rhône ou de l’Isère. 5 % sont d’origine étrangère. Au total en 2023, 600 000 visiteurs ont profité des trois thématiques liées par le fil rouge du voyage. Depuis 2006, le parc appartient à la Compagnie des Alpes, leader des parcs de loisirs et des domaines skiables.