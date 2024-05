Le téléphérique de l’aiguille du Midi pour tutoyer les sommets

Premier dans le top 5 des locomotives du tourisme, c’est le site touristique le plus visité d’Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est le site touristique le plus visité d’Auvergne-Rhône-Alpes, elle-même la deuxième région la plus touristique de France. Avec près de 990 000 visiteurs annuels, le téléphérique est un incontournable, cité parmi les trente lieux les plus visités du pays (Atout France). C’est d’ailleurs l’attraction la plus haute d’Europe. En 20 minutes, la cabine du téléphérique permet d’aller tutoyer les sommets à 3 777 mètres d’altitude, avec à la clé une vue imprenable sur les Alpes, et le Mont-Blanc. Il s’agit du téléphérique le plus haut de France. Une fois sur place, un ascenseur permet d’accéder à la terrasse à 3 842 mètres. Ouvert en 1955 au grand public, ce téléphérique est également le point de départ de la descente en skis de la Vallée Blanche, soit 20 kilomètres de glisse pour les skieurs expérimentés et accompagnés d’un guide. Plusieurs sites sont à visiter une fois au sommet, dont l’attraction “Le Pas dans le vide” : une boîte de verre transparente dans laquelle le visiteur peut entrer et sentir les 1 000 mètres qui le séparent du sol.