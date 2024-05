Le chemin de fer du Montenvers : au plus près de la mer de Glace

Numéro 2 du TOP 5 des sites touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce petit train rouge à crémaillère permet de relier le site de Montenvers depuis Chamonix.

La vallée de Chamonix cumule les champions touristiques régionaux. Le chemin de fer du Montenvers, qui prend son départ dans le centre-ville de Chamonix, parvient à la deuxième place du podium avec plus de 854 600 visiteurs en 2022. Ce petit train rouge à crémaillère permet de relier le site de Montenvers, après 5 kilomètres de trajet, pour arriver 900 mètres de dénivelé plus haut, à 1 900 mètres d’altitude. Une fois sur place, les visiteurs ont la possibilité d’aller à la rencontre de la mer de Glace, ce glacier du massif du Mont-Blanc long de 5 kilomètres, triste témoin du réchauffement climatique. Il est néanmoins toujours envisageable de visiter une grotte directement dans la glace. Une expérience unique et accessible à tous. Depuis février, il est également possible d'aller à la mer de Glace, dont l’accès est rendu plus difficile à cause de sa fonte, via un nouveau téléphérique.