Le Pal, entre zoo et parc d’attractions

Numéro 3 du TOP 5 des sites touristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’Allier, le Pal a fêté ses 50 ans l’année dernière, et une bonne place parmi les parcs d’attractions les plus visités de France.

C’est le premier site de loisirs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec ses 31 attractions et un zoo constitué de plus de mille animaux répartis sur 50 hectares, ce parc à destination des familles est parvenu à attirer plus de 754 000 visiteurs en 2023. Une performance quand on connaît la concurrence de ce secteur. Le site offre la possibilité de loger sur place avec plus de 31 lodges et un hôtel immersif ambiance “savane africaine” proposant 60 suites. De quoi répondre à “la tendance actuelle des parcs de loisirs qui deviennent des destinations de courts séjours”, avancent les équipes du parc.