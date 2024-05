“Nous sommes la 2e région la plus touristique de France”

Trois questions à Fabrice Pannekoucke (LR), président de l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et conseiller régional.

Lyon Capitale : Quelle est la direction de la politique touristique de la Région ?

Fabrice Pannekoucke : Nous avons lancé un plan stratégique qui s’appuie sur six axes : la pleine nature, la montagne durable, les grandes itinérances, le thermalisme, la gastronomie et le tourisme du savoir-faire. S’ajoutent à cela des thématiques transversales comme l’inclusion pour les personnes handicapées, et aussi le tourisme d’affaires. Sur ce dernier point, nous mettons en œuvre une politique incitative pour que le public capté par un événement professionnel puisse s’orienter vers d’autres activités à proximité. Enfin, nous accompagnons les grands sites emblématiques, les plus attractifs du territoire, en les valorisant, en créant une communauté qui, à la fois, se challenge et partage des expériences, essaie d’avancer ensemble.

Justement, en valorisant ces locomotives déjà moteurs pour le tourisme, n’y a-t-il pas un risque de perdre les autres, moins dans la lumière du grand public ?