Stéphanie Eynaud, candidate de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Stéphanie Eynaud a fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international Ma thèse en 180 secondes mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Stéphanie Eynaud

Établissement : Université Jean Monnet, Laboratoire Coactis

Thématique de votre sujet de thèse : Genre et entrepreneuriat

Intitulé de votre sujet de thèse : Écosystèmes entrepreneuriaux des étudiant·es entrepreneur·es : une perspective genrée



2012 : Mémoire de recherche de master lié au genre

2016 : Emploi en lien avec l’entrepreneuriat étudiant et rencontre avec ceux qui sont aujourd’hui mon directeur et mon co-encadrant de thèse : Alexis Catanzaro et Stéphane Foliard

2022 : Obtention de la bourse doctorale sur mon sujet de thèse combinant genre et entrepreneuriat étudiant

2022 : 1ère conférence internationale à Casablanca au Maroc

2023 : Sélectionnée pour le programme CEFAG (Centre Européen de Formation Approfondie à la Gestion) et 1er article en ligne « Etudiantes entrepreneures : la perception paradoxale des chargé·es d’accompagnement »

L’objet de votre thèse en 3 lignes : Comprendre comment le genre, construction sociale de ce qu’est le féminin et le masculin, impacte l’entrepreneuriat des étudiants et étudiantes entrepreneur·es afin d’améliorer les dispositifs d’accompagnement.



Pourquoi avoir choisi ce thème ? : Sensible aux questions liées au genre, le fait qu’il existe des dispositifs non-mixtes pour les femmes entrepreneures alors que ce n’est pas le cas pour les étudiantes entrepreneures m’interpelle. Faut-il créer de nouveaux dispositifs non-mixtes pour les étudiantes ? Faut-il modifier l’accompagnement mixte ? Faut-il conserver ce qui est déjà mis en place ? Mon ambition est d’apporter un certain nombre d’éléments à ces questionnements.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?: Il me semble important de faire se rapprocher « les mondes » : milieu académique, de l’entreprise, citoyens et citoyennes. Pour cela, la vulgarisation me semble primordiale ! Cerise sur le gâteau : j’adore rencontrer des gens et communiquer !

Comment appréhendez-vous cette finale ? J’ai hâte ! Cela va sans doute être stressant mais je pense y prendre beaucoup de plaisir. Je suis aussi impatiente de découvrir les pitchs des autres doctorants et doctorantes !

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

