Mathias Valla, candidat de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Mathias Valla ait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international Ma thèse en 180 secondes mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Mathias Valla

Nom/Prénom : VALLA Mathias

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Thématique de votre sujet de thèse : Intelligence Artificielle

Intitulé de votre sujet de thèse : Traitement de données longitudinales par des algorithmes par arbres: état de l'art, étude comparative et applications actuarielles.

Votre parcours en 5 dates : 2014 - Fin de la période “prépa” où j’ai tellement appris et admission à l’ISFA à Lyon 2016 - Animation de ma première conférence de vulgarisation sur le thème de l’intelligence artificielle durant mon alternance en Master. 2017 - Soutenance de mon mémoire de fin d’étude, peut-être mon premier travail de recherche. La fin d’un cycle ! Mars 2021 - 1er confinement en France, mais pour moi une période propice à l’introspection: c’est décidé, je reprends les études et cherche un projet de thèse. Décembre 2021 - Début de la thèse



L’objet de votre thèse en 3 lignes : Le but de ma thèse est de décrire comment les modèles de Machine Learning “par arbres” peuvent prendre en compte les données longitudinales. Ce travail est constitué d’une description de la littérature existante sur ce sujet, du développement de nouvelles approches innovantes pour répondre à cette problématique et d’exemples d’applications concrètes en actuariat.



Le but de ma thèse est de décrire comment les modèles de Machine Learning “par arbres” peuvent prendre en compte les données longitudinales. Ce travail est constitué d’une description de la littérature existante sur ce sujet, du développement de nouvelles approches innovantes pour répondre à cette problématique et d’exemples d’applications concrètes en actuariat. Pourquoi avoir choisi ce thème ? : Le thème de l’intelligence artificielle est captivant ! D’une utilité concrète évidente dans de nombreux domaines, d’une complexité mathématique passionnante et avec un réel potentiel pour l’innovation: c’est un champ de recherche enivrant !

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ? : Toute occasion de participer à une initiative de vulgarisation est bonne à prendre, c’est une des activités essentielles de la recherche et sans doute celle qui me tient le plus à cœur. Au delà de ça, c’est bien sûr un grand défi personnel, terrifiant mais excitant.

Comment appréhendez-vous cette finale? Avec le plus d’humilité possible ! Je suis très surpris mais surtout heureux d'être en finale, et j'ai hâte de savoir si je vais réussir à m'en sortir. 😉

Pour assister à la finale lyonnaise de Ma thèse en 180 secondes, cliquez ici

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

Lire aussi les portraits des autres candidats de "Ma Thèse en 180 secondes" Lyon