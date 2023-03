Camille Brun , candidate de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Camille Brun fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international Ma thèse en 180 secondes mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Camille Brun, candidate de Ma thèse en 180 secondes

Nom/Prénom : BRUN Camille

Établissement : Université Lyon 1, Laboratoire CarMen Équipe IRIS



Physiopathologie Cardiovasculaire Intitulé de votre sujet de thèse : Étude de nouveaux marqueurs sanguins de la réponse inflammatoire précoce au cours de l’infarctus du myocarde



o Septembre 2017 : Première année de sciences

o Aout 2019 : Expérience Master 1 en Guadeloupe

o Septembre 2020 : Arrivée à Lyon Master 2

o Octobre 2021 : Inscription en thèse

o Janvier 2023 : Décision de participation au concours



Déterminer le profil cytokinique des patients et la cinétique de ces marqueurs circulants. Caractériser le phénotype inflammatoire et calcique des cellules périphériques mononuclées du sang (PBMC). Pourquoi avoir choisi ce thème ? : Ce thème me permet d’avoir une vision globale et complémentaire entre la recherche fondamentale et la recherche clinique.



Ce thème me permet d’avoir une vision globale et complémentaire entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?

C’est un exercice différent des congrès et présentations réalisés classiquement lors d’un

doctorat. Il demande un travail de synthèse, de vulgarisation intéressant pour partager et

faire comprendre aux proches ce que l’on fait pendant un doctorat.



C’est un nouveau challenge, stressant mais positif. L’objectif est de prendre plaisir, de partager et

de convaincre le jury et public !

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

