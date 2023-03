Cécile Fabio, candidate de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Cécile Fabio Crépin fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international "Ma thèse en 180 secondes" mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Cécile Fabio

Nom/Prénom : Fabio Cécile

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1 – Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Thématique de votre sujet de thèse : Neurosciences / perception tactile / utilisation d'outils

Intitulé de votre sujet de thèse : Les bases neurales de la localisation tactile à travers l'outil

Votre parcours en 5 dates :

2009 – démarre une licence de biologie à Montpellier

2012 – passe un an au Canada dans le cadre d’un échange universitaire

2013 – après sa licence, se lance dans un master en communication scientifique et technique à Grenoble

2016 – démarre un master en Neurosciences à l’université Claude Bernard Lyon 1

2019 – commence une thèse au sein de l’équipe ImpAct du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

L’objet de votre thèse en 3 lignes : Lorsque qu’on utilise un outil comme un couteau, on est capable de percevoir non seulement que la lame a été touché, mais on peut aussi dire où exactement. Je cherche à comprendre comment le cerveau peut localiser un contact sur outil tenu dans la main comme le couteau.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? : J’ai choisi d’étudier comment fonctionne le corps humain, et le cerveau en particulier, parce que je trouve cela fascinant. Je suis tombée sur le sujet de l’utilisation un peu par hasard en choisissant mon 1er stage de recherche et j’ai continué dessus.2

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?: J’ai toujours été intéressée par la vulgarisation scientifique, qui, en plus d'être intéressante et amusante, est très utile pour la société. Elle devrait être valorisée, et je pense que la communauté scientifique devrait pouvoir y consacrer plus de temps.2

Comment appréhendez-vous cette finale? Je suis surprise et ravie d’être en finale, et j’ai hâte de m’exprimer sur scène.

Pour assister à la finale lyonnaise de Ma thèse en 180 secondes, cliquez ici

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

