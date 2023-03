Météo à Lyon : des températures printanières samedi 18 mars

Samedi 18 mars, un beau soleil brillera dans le ciel de Lyon. Les températures seront douces, printanières, avec jusqu'à 17°C.

Une belle journée s'annonce à Lyon ce samedi 18 mars. Le soleil devrait briller tout au long de la journée et le vent de la veille a significativement baissé. Dans la soirée des risques d'averses sont tout de même à prévoir.

Côté températures, le temps sera doux. Le thermomètre montera jusqu'à 17°C au plus fort de l'après-midi. Dans la matinée et la soirée, le mercure affichera entre 11 et 12°C, selon Météo France.