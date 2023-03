Matthieu Laurendeau, candidat de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Matthieu Laurendeau fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international "Ma thèse en 180 secondes" mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Matthieu Laurendeau

Établissement : INSA Lyon – Thales AVS FRANCE

Thématique de votre sujet de thèse : Mathématiques - Tomographie

Intitulé de votre sujet de thèse : Reconstruction 3D tomographique basse dose sur une nouvelle architecture de scanner stationnaire à rayons X



Votre parcours en 5 dates :

2014 : Baccalauréat Scientifique, La Pommeraye – Maine et Loire (49)

2017 : License de Mathématiques, Université de Nantes (49)

2018 : Master de Mathématiques appliquées en statistiques et recherche opérationnelle, Cardiff – Royaume-Uni

2020 : Master de Mathématiques appliquées en modélisation, calcul scientifique et traitement d’image

2021 : Début de la thèse

L’objet de votre thèse en 3 lignes : Concevoir une architecture de scanner tomographique compact et portable permettant d’obtenir des images 3D radiologiques. Le type d’application possible est un scanner transportable sur les sites d’urgences afin de faire les analyses au plus proche et plus rapidement.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? : J’ai choisi de travailler sur ce thème parce que les algorithmes de reconstruction tomographique touchent à deux matières que j’aime particulièrement : les mathématiques et l’informatique. De plus, l’application au traitement d’images médicales me plaît aussi beaucoup et à un impact direct dans la société.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?: Je voulais apprendre à vulgariser un sujet scientifique et à communiquer devant un public. Cela m’a aussi été recommandé par mon entourage comme étant une des meilleures formations doctorales parmi celles proposées.

Comment appréhendez-vous cette finale? Comme une expérience sympa, mais aussi avec un peu de pression pour parler devant un public sur scène.