Maryne Febvre, candidate de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Maryne Febvre fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international "Ma thèse en 180 secondes" mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Maryne Febvre

Nom/Prénom : Maryne Febvre

Établissements : INSA Lyon (LaMCoS & LTDS)

Thématique de votre sujet de thèse : Mécanique : Dynamique et Contrôle des Structures

Intitulé de votre sujet de thèse : Structures Programmables et Réseau de Transducteurs Pilotés par IA (Intelligence Artificielle)



Structures Programmables et Réseau de Transducteurs Pilotés par IA (Intelligence Artificielle) Votre parcours en 5 dates :

2015 : Concours INNOCUP’JR : Lauréate d’un concours de jeunes innovateurs, j’ai eu l’opportunité de rencontrer des chercheurs de Berkeley et Stanford, une première découverte du monde de la recherche.

2016-2021 : Cursus d’ingénierie en Mécanique avec spécialisation en mécatronique à l’INSA Lyon.

2020-2021 : Master 2 recherche en acoustique et vibration : un stage recherche en laboratoire au LVA puis un stage R&D en entreprise au Canada me permettent de réaliser l’importance de la recherche académique et son impact sur la société.

Octobre 2021 : Début de ma thèse sur le contrôle des structures par Intelligence Artificielle.

Novembre 2022 : Organisation et participation aux Journées Jeunes Chercheurs en Acoustique Vibration et Bruit (JJCAB) durant lesquelles des doctorants présentent leur sujet de thèse en 3 minutes, un événement qui me donne l’idée de participer au concours MT180s.

L’objet de votre thèse en 3 lignes : L’objectif de ma thèse est d’utiliser une de méthode de réglage par IA pour fonctionnaliser des structures en utilisant des matériaux multiphysiques. Concrètement, j’utilise des éléments piézoélectriques collés sur des plaques et des poutres métalliques pour contrôler les vibrations qui les traversent.

L’objectif de ma thèse est d’utiliser une de méthode de réglage par IA pour fonctionnaliser des structures en utilisant des matériaux multiphysiques. Concrètement, j’utilise des éléments piézoélectriques collés sur des plaques et des poutres métalliques pour contrôler les vibrations qui les traversent.

Pourquoi avoir choisi ce thème ? : A mi-chemin entre le numérique et le monde physique, mon sujet de thèse utilise des techniques à la pointe de la technologie actuelle. Il me permet d’étudier à la fois les méthodes d’Intelligence Artificielle, en fort développement en ce moment, tout en utilisant mes connaissances en mécanique générale à travers des expérimentations.

Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ?: Je participe au concours avant tout pour le challenge de la vulgarisation de mon domaine. J’espère pouvoir éveiller la curiosité du grand public en ouvrant les portes d’un laboratoire de mécanique à travers mon discours.

Comment appréhendez-vous cette finale? : J’ai hâte de partager mon travail avec le public !!