Déborah Crépin, candidate de la finale lyonnaise Ma thèse en 180 secondes

Déborah Crépin fait partie des 12 candidats de la finale locale Université de Lyon du concours international "Ma thèse en 180 secondes" mardi 21 mars 2023.

"Ma Thèse en 180 secondes" propose aux doctorants de présenter, devant un jury et un auditoire profane et diversifié, leur sujet de recherche en termes simples. Douze doctorantes et doctorants du site Lyon Saint-Étienne exposeront, en 3 minutes, de manière claire, concise et néanmoins convaincante, leur projet de recherche.

Un jury composé de chercheurs, journalistes et représentants du monde socio-économique décernera trois prix. Vous aurez également la possibilité de décerner le prix du public en assistant à la finale !

Le 1er prix du jury et le prix du public seront les deux lauréats Université de Lyon qui accéderont à l'étape nationale du concours.

Lyon Capitale est le partenaire média de cet événement scientifique.

Déborah Crépin

Nom/Prénom : Crépin Déborah



: Crépin Déborah Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1 / Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI)

Thématique de votre sujet de thèse : Je travaille en microbiologie et plus particulièrement en bactériologie. Je m’intéresse aux bactéries pathogènes pour l’homme, notamment les staphylocoques dans le cadre des infections osseuses.

Intitulé de votre sujet de thèse : Étude des mécanismes d'internalisation et survie intracellulaire de Staphylococcus capitis dans les cellules phagocytaires non professionnelles



: Étude des mécanismes d'internalisation et survie intracellulaire de Staphylococcus capitis dans les cellules phagocytaires non professionnelles Votre parcours en 5 dates : A 2 ans : prémices d’une logique scientifique en triant les bonbons par catégorie sur ma chaise haute Mai 2017 : lecture des résultats négatifs de PACES (=Première année commune aux études de santé) sans quoi je n’aurais jamais fait ma licence et mon master qui m’ont amenée sur Lyon et m’ont conduite à participer à ce concours Janvier 2021 : déménagement à Lyon et début de mon stage de M2 au CIRI dans l’Equipe Pathogénie des Staphylocoques qui m’a donné envie de rester dans la région pour 3 années supplémentaires Octobre 2021 : commencement de la grande aventure qu’est la réalisation d’une thèse à Lyon Mars 2023 : participation à la final locale de MT180

:

L’objet de votre thèse en 3 lignes : Certaines bactéries du genre Staphylococcus ont la capacité de rentrer dans les cellules osseuses et de s’y cacher. Elles échappent aux antibiotiques et au système immunitaire. Je cherche à comprendre le mécanisme d’entrée d’une espèce en particulier, Staphylococcus capitis, pour améliorer à terme la prise en charge des patients.



: Certaines bactéries du genre Staphylococcus ont la capacité de rentrer dans les cellules osseuses et de s’y cacher. Elles échappent aux antibiotiques et au système immunitaire. Je cherche à comprendre le mécanisme d’entrée d’une espèce en particulier, Staphylococcus capitis, pour améliorer à terme la prise en charge des patients. Pourquoi avoir choisi ce thème ? : Initialement, je souhaitais suivre des études de médecine, ayant toujours été fascinée par le corps humain et souhaitant exercer un métier qui me permette de me sentir utile. Participer à la compréhension du fonctionnement d’une bactérie pathogène pour l’homme me permet de me sentir utile et de rattraper dans un sens cet aspect médical que j’aime particulièrement.



: Initialement, je souhaitais suivre des études de médecine, ayant toujours été fascinée par le corps humain et souhaitant exercer un métier qui me permette de me sentir utile. Participer à la compréhension du fonctionnement d’une bactérie pathogène pour l’homme me permet de me sentir utile et de rattraper dans un sens cet aspect médical que j’aime particulièrement. Pourquoi souhaitiez-vous participer au concours “Ma thèse en 180 secondes” ? : Etant d’une nature plutôt réservée, participer au concours et m’exprimer sur scène devant un public représente pour moi un défi majeur. L’idée de vulgariser la science et de la rendre accessible au plus grand nombre est également quelque chose qui me tient fortement à cœur. J’aimerai que la science n’appartienne pas qu’aux experts mais bien qu’elle soit davantage à la portée de tous.

Comment appréhendez-vous cette finale ? : Cette finale est pour moi une opportunité de réaliser un challenge personnel. J’y vais tout de même avec l’intention de passer un chouette moment, entourée de mes collègues et de mes amis.

Pour assister à la finale lyonnaise de Ma thèse en 180 secondes, cliquez ici

Mardi 21 mars 2023, à 18h, Grand amphithéâtre de l'Université de Lyon - 90 rue Pasteur (Lyon 7e)

Lire aussi les portraits des autres candidats de "Ma Thèse en 180 secondes" Lyon