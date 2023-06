Une doctorante en philosophie représente Lyon lors de la finale nationale de Ma thèse en 180 secondes. Rencontre.



Il vous suffira de trois minutes pour lire cet article. Lucie Boël, doctorante en philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3, représente jeudi 8 juin, à Rennes, l'Université de Lyon lors de la finale nationale du 10e concours Ma thèse en 180 secondes.

Lucie Boël étudie la philosophie des sciences. L'objet de sa thèse : "Heuristique de l’ignorance en sciences : comment les ignorances structurent la pratique scientifique".

Vous avez dit heuristique des sciences ?

"J'ai choisi ce sujet car il est très peu étudié en philosophie des sciences, confie-t-elle à Lyon Capitale. Les études de l'ignorance en science sont une discipline toute émergente."

Mais encore... "Le public a souvent pensé que les sciences c'est la certitude alors que si on fait de la recherche c'est parce qu'on ne sait pas, et après on progresse à partir de cette ignorance."

La vulgarisation scientifique, enjeu social

"Ma Thèse en 180 secondes", c'est un peu Doc Story. Inspiré de "Three minute thesis", conçu à l’Université du Queensland, puis repris en 2012 au Québec par l’Association francophone pour le savoir, qui a souhaité étendre le projet à l’ensemble des pays francophones, "Ma thèse en 180 secondes" permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive. Le slogan officiel : "Trois minutes chrono pour vulgariser une thèse : un défi ludique et scientifique !".

"La philosophie, ce n'est pas juste un truc obscur et incompréhensible c'est ce qui permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure."

"La vulgarisation, c'est un moyen de faire connaître la philosophie, de montrer au public que ce n'est pas juste un truc obscur et incompréhensible mais qu'en partant de la philosophie, on peut mieux comprendre le monde qui nous entoure."

Jeudi 8 juin, à rennes, Lucie Boël aura 180 secondes, pas une de plus, pour convaincre le public.