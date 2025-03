Hung Thai-Van, ORL, chef du service audiologie du CHU de Lyon et vice-président de l'Association nationale de l'audition, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale

Chaque année, la Journée nationale de l’audition (JNA) vise à sensibiliser le grand public aux risques liés à la perte auditive. En 2025, l’événement, qui se tiendra le 13 mars, met un coup de projecteur sur les dangers du gaming. Le professeur Hung Thai-Van, ORL et chef du service audiologie du CHU de Lyon, et vice-président de l'Association nationale de l'audition, était l’invité de l’émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale pour alerter sur cette problématique qui touche particulièrement les jeunes.

Une prise de conscience insuffisante chez les gamers

Selon une récente étude de l’IFOP, un tiers des Français déclare être attentif à sa santé auditive. Mais ce chiffre chute drastiquement chez les adeptes du jeu vidéo, avec seulement 16 % des gamers conscients des risques sur l'audition. "Ce chiffre est frappant, car il contraste fortement avec la prise de conscience du danger auditif lié aux concerts ou aux sports mécaniques", souligne le professeur Thaï Van.

Or, les chiffres sont alarmants : près d’un gamer sur deux déclare souffrir de troubles auditifs après une session de jeu prolongée. Parmi eux, un tiers signale une hypersensibilité auditive, et de nombreux autres évoquent des acouphènes.

Casques et écouteurs : un risque sous-estimé

La question du matériel d’écoute est centrale dans cette problématique. Faut-il privilégier les casques ou les écouteurs ? La réponse n’est pas si simple. "Ce qui compte, ce n’est pas tant le type d’équipement utilisé, mais la manière dont il est employé. Si l’on doit augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant, le risque auditif est accru", explique l’expert.

L’utilisation prolongée de casques ou d’écouteurs à volume élevé constitue un réel danger. "La quantité totale d’énergie sonore délivrée double à chaque fois que l’on augmente le volume de 3 décibels", précise le spécialiste. Pour limiter ces risques, l’Organisation mondiale de la santé recommande l’usage de dispositifs équipés de systèmes de surveillance qui alertent l’utilisateur lorsqu’il dépasse une dose sonore quotidienne excessive.

Un appel à la prévention

À l’occasion de la Journée nationale de l’audition, de nombreuses actions de prévention et de dépistage seront mises en place. À Lyon, des bilans auditifs seront proposés à l’hôpital Édouard-Herriot. "Les Lyonnais sont invités à venir faire tester leur audition et à s’informer sur les bonnes pratiques à adopter pour préserver leur capital auditif", encourage le professeur Thaï Van.

Lire aussi : Pollution sonore à Lyon : quels Impacts pour la santé ?

Lire aussi : À Bron, le radar anti-bruit devrait verbaliser d'ici l'été 2025

Lire aussi : Métropole de Lyon : les Grands Lyonnais appelés à donner leur avis sur la pollution sonore

La Journée nationale de l’audition aura lieu le 13 mars. Plus d’informations sur www.journee-audition.org.

La retranscription complète de l'émission avec le professeur Thai-Van

Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la Journée nationale de l’audition, qui se tient le 13 mars. Pour en parler, nous recevons le professeur Thai-Van, ORL, chef du service audiologie du CHU de Lyon et vice-président de l'Association nationale de l’audition.

Bonjour professeur.

Bonjour Eloy Thiboud, merci de m’accueillir pour cette Journée nationale de l’audition.

Merci d'être venu sur notre plateau. On va commencer par une question simple : est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi il y a une Journée nationale de l’audition ?

Alors, la Journée nationale de l’audition (JNA) a lieu chaque année au début du mois de mars. C'est un moment très important pour nous, les médecins ORL, et plus généralement pour tous les professionnels de la santé auditive. Cette JNA poursuit trois objectifs. Le premier est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la perte auditive et des troubles de l’audition en général, comme les acouphènes ou l’hyperacousie, sur le plan social, professionnel et, bien sûr, en termes de qualité de vie.

Le deuxième objectif est d’informer le public sur l'importance de réaliser des bilans auditifs régulièrement tout au long de la vie.

Enfin, chaque année, le troisième objectif est de braquer les projecteurs sur une thématique liée à l’audition, d’en mesurer l’impact sociétal et sanitaire afin de proposer des actions concrètes de prévention et de remédiation.

Justement, parlons-en. Cette année, le thème choisi est le gaming, la pratique du jeu vidéo à une certaine intensité. On peut dire que le gaming n'est pas simplement une activité ponctuelle. Quelle est la problématique du point de vue des ORL sur le gaming en particulier ?

La pratique du jeu vidéo s'est beaucoup développée et peut représenter un risque pour l’audition. Une enquête vient d’être réalisée par l’IFOP auprès d’un échantillon représentatif de la population française de plus de 15 ans. Les résultats sont très intéressants : un tiers des Français fait très attention aux problématiques de santé auditive, mais seulement 16 % des gamers se sentent concernés par ces risques. Ce chiffre est frappant, car il contraste fortement avec la prise de conscience des risques auditifs liés aux sorties en discothèque, aux concerts ou à la pratique de sports mécaniques.

Par ailleurs, près d’un gamer sur deux rapporte des troubles auditifs après une partie de jeu vidéo. Dans un tiers des cas, il s'agit d’une hypersensibilité auditive…

Un tiers des cas, d’accord. Et d’acouphènes ?

Oui, exactement.

Dans le gaming, est-ce que c'est lié aux écouteurs et aux casques ? On va rentrer un peu dans le détail. On en avait parlé avant l’émission, mais c’est une question très concrète. Quels sont les risques lorsqu’on utilise des écouteurs, gaming ou non ? C'est aussi vrai pour la musique : avec les plateformes de streaming, il est facile d’avoir des écouteurs toute la journée. Faut-il privilégier le casque ou les écouteurs si, de toute façon, on continue cette pratique ?

Casque ou écouteurs, cette question en cache une autre : le gamer a-t-il besoin d’augmenter le volume pour couvrir le bruit ambiant ? Ce qu’il faut savoir, c’est que les casques qui englobent l’oreille comme les écouteurs intra-auriculaires peuvent être équipés de systèmes actifs de réduction de bruit.

Y a-t-il un risque à écouter beaucoup de musique ou à porter un casque en permanence ?

Dans le cas du gaming, la tranche d’âge la plus concernée est celle des 18-24 ans, qui joue beaucoup. Dans cette tranche, une partie de jeu dépasse souvent 2h30, et la moitié des gamers de moins de 24 ans admettent mettre le volume au maximum.

Et là, il y a un risque à cause de la durée d’exposition ?

Exactement. Ce qui compte, c’est la quantité totale d’énergie sonore délivrée. Elle double à chaque fois qu’on augmente le volume de seulement 3 décibels. La toxicité du bruit pour l’oreille dépend de la dose cumulée. Écouter de la musique à 100 décibels pendant 5 minutes équivaut, en termes de risque, à écouter 8 heures à 80 décibels.

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé, via son programme « L’écoute sans risque », recommande d’équiper les dispositifs d’écoute de systèmes de surveillance. Ces derniers émettent une alerte lorsque l’exposition sonore quotidienne ou hebdomadaire est dépassée. L’utilisateur peut ignorer l’alerte, mais si cela se répète, le système réduit automatiquement le volume à moins de 80 décibels pour les adultes et à moins de 75 décibels pour les enfants, qui sont plus sensibles.

Très bien. Ce sera le mot de la fin. C’est déjà la fin de 6 minutes chrono, c’est trop court ! Où peut-on vous retrouver à Lyon pour la Journée nationale de l’audition ? Y a-t-il des points de rendez-vous particuliers ?

Oui, à l’hôpital Édouard-Herriot, où nous organiserons des bilans de dépistage et des actions d’information. Les Lyonnais sont invités à y participer.

Merci beaucoup, professeur ! Merci à vous d’avoir suivi cette émission. Retenez bien la date du 13 mars pour la Journée nationale de l’audition, avec un rendez-vous à l’hôpital Édouard-Herriot pour réaliser des tests de dépistage. Vous pourrez retrouver plus de détails sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt !