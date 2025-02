Métropole de Lyon : les Grands Lyonnais appelés à donner leur avis sur la pollution sonore

Depuis le 6 janvier et jusqu’au 7 mars, les Grands Lyonnais peuvent consulter et donner leurs impressions sur le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement.

La pollution sonore est une priorité pour la Métropole de Lyon. Mis en place pour la période 2025-2029, le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) dresse le bilan des actions menées par la collectivité pour lutter contre la pollution sonore. Ce dernier est par ailleurs consultable sur la plateforme dédiée (jeparticipe.grandlyon.com) et depuis le 6 janvier, les habitants de la métropole lyonnaise peuvent également donner leurs avis et impressions. La concertation s’achèvera le 7 mars prochain, avec pour objectif de recueillir le plus grand nombre d’avis et réduire la pollution sonore des 117 000 Grands Lyonnais quotidiennement exposés au bruit.

Le PPBE s’articule aujourd’hui autour de cinq axes : réduire le bruit à sa source, structurer le développement urbain en intégrant l’environnement sonore, résorber les situations critiques, favoriser l’accès de chacun à une zone de calme et mieux connaître et informer. Différents projets ont d’ores et déjà vu le jour pour lutter contre la pollution sonore. C’est le cas notamment du mur anti-bruit installé sur le périphérique, à proximité de Bron, ou bien des trois zones calmes au parc de Parilly aménagées avec des chaises et hamacs.

